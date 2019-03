Bruno Mars se funde en un tórrido romance con Freida Pinto en el vídeo de 'Gorilla'

La que fuera protagonista de la película 'Slumdog Millionaire', Freida Pinto, se convierte en una aprendiz de stripper en un club de carretera en el nuevo vídeoclip de Bruno Mars 'Gorilla'. Pinto se muestra sensual y provocativa en un vídeo que estuvo co- dirigido por el propio Mars. En una de las escenas del videoclip Mars y Pinto comparten un tórrido acercamiento dentro de un coche.

El intérprete de Grenade ha vendido más de 115 millones de sencillos en todo el mundo y ha sido nominado 14 veces al Grammy, además de ser ganador del Mejor Acto Vocal Masculino, por el tema 'Just the way you are'.

Bruno Mars estará en Madrid en concierto

El hawaiano llega a Madrid con el 'The Moonshine Jungle Tour' (2013) el próximo 15 de noviembre. La súper estrella americana ofrecerá un concierto en el Palacio de Vistalegre The Arena a las 21.00 h. Las entradas pueden adquirise en los puntos de venta habituales desde 50 euros.