Bob Dylan nos presenta 'Duquense Whistle' su primer avance de su nuevo álbum Tempest

El cantante Bob Dylan estrena el video de su tema ‘Duquense Whistle’. Este es el primer avance de su álbum Tempest. Su estreno será el próximo 11 de Septiembre, sin embargo desde el pasado 27 de septiembre, ya podemos ver en la web de The Guardian, su videoclip.

El video ha sido dirigido por Nash Edgerton, que también realizó el de Beyond Here Lies Nothing del álbum Together Trough Life de 2009.

Los medios ya han calificado Tempest como uno de los mejores trabajos de Bob Dylan. Quedan dos semanas para poder disfrutar de su nuevo álbum, seguro que el cantante nos sorprenderá presentándonos un trabajo impresionante.