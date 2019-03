Beyonce reconoce que no cantó en directo durante la investidura de Obama

La cantante Beyonce no cantó en directo el himno de Estados Unidos en la toma de investidura de Barack Obama según confirmó ella misma. Asegura que no tuvo tiempo para ensayar y que se sentía insegura con el directo. La cantante lo confesó en la presentación de lo que será su espectáculo en la final de la Super Bowl del próximo domingo, aseguró que es una persona "muy perfeccionista. Es típico de mí practicar hasta que me sangran los pies y no tuve tiempo de ensayar con la orquesta".

Antes de que ella lo reconociese, una fuente de la banda que tocó junto a ella dijo que "en realidad, no cantó". "Era la voz de Beyoncé", pero era "una versión grabada", especificó.