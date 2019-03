La balada triste de Alex de la Iglesia de suena en Venecia

La película de Álex de la Iglesia 'Balada triste de trompeta', único filme español en competición enla Mostra de Venecia, ha desconcertado a la prensa internacional en su primera proyección, tras la cual se han escuchado algunos aplausos.

Protagonizada por Carlos Areces, Antonio de la Torre y Carolina Bang, 'Balada triste de trompeta', es una arriesgada mezcla de géneros que ha dejado exhaustos y contrariados a muchos de los periodistas asistentes.



"Todavía tengo que pensar si me ha gustado o no", decía un periodista italiano. "Es muy divertida, pero demasiado barroca y grotesca. Está muy bien dirigida, pero a veces era demasiado reiterativa", decía otro colega de la misma nacionalidad. "Estamos discutiendo. Pero nos gustó más 'El día de la bestia'", decía un redactor de un periódico británico.

'Balada triste de trompeta', en la que tienen apariciones especiales Sancho Gracia y Santiago Segura, mezcla la Historia de España en los últimos 75 años con un duelo amoroso entre dos payasos, el llorón y el gracioso, por una misma mujer.



Con mezcla de terror, humor y tragedia, y cargada de referencias locales quizá difíciles de entender para el público extranjero, también despliega un sentido de la violencia cercano al delpresidente del jurado, Quentin Tarantino.



La cinta será presentada hoy ante el público y su equipo la defenderá en rueda de prensa, aunque no será hasta diciembre cuando la cinta del también presidente de la Academia del Cine español llegue a las pantallas españolas.

El cine español todavía no ha ganado ningún León de Oro, pese a que el director Luis Buñuel sí lo recibió por la producción francesa 'Belle de Jour' y la película 'Mar adentro' ganó el premio al mejor director para Alejandro Amenábar y supuso la segunda Copa Volpi para Javier Bardem.



Además, se presentan en concurso la cinta italiana 'Non credevamo', de 200 minutos de duración y dirigida por Mario Martone, y la nueva obra como director del también actor Vincent Gallo, 'Promises Written in Water'.