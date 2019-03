Una asociación de Síndrome de Down canaria realiza una subasta benéfica de fotografía

Arte y solidaridad una vez más se han vuelto a dar la mano. En esta ocasión es en Canarias donde la Asociación Síndrome de Down ha tenido una idea para estimular a sus miembros y para recaudar fondos. Se trata de una subasta, pero no una subasta cualquiera si no la que han logrado montar los 30 jóvenes que tienen síndrome de Down y que forman parte de la asociación.

Cada uno de los chicos ha subastado una fotografía que ellos mismos han hecho. Por la más cara se ha llegado a pagar 120 euros y todos los fondos recaudados se destinarán a que la asociación pueda continuar con su labor.