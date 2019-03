Antonio Gala: "Estoy moribundo pero eso me anima a vivir más y con más intensidad"

Con un hilo de voz, suave como siempre, pero con palabras que gritan por sí solas. Mientras continúa la larga lucha contra su enfermedad, Antonio Gala se reserva las fuerzas para seguir disfrutando día a día de las pequeñas cosas de la rutina, ya sea la luz del atardecer o la tranquilidad en el propio hogar.

Pocas cosas le hacen salir de ese refugio, pero 'Quintaesencia de Antonio Gala', la recopilación de su obra realizada por Isabel Martínez Moreno, es sin duda una de ellas.

"No me encuentro bien pero no tengo prisa por moririme", dice el autor en una férrea defensa de su amor a la vida, un tiempo que no se puede "beber a grandes tragos", y reconociendo incluso que a veces "le han querido más de lo que él se ha querido a sí mismo".

"Yo todavía estoy tomando clases", dice Gala

En este repaso a los temas más tratados de su trayectoria, Gala deja pinceladas de sus lecciones de vida, en la que ha aprendido que no hay que reírse de nadie porque "todo el mundo es respetable y merece ser escuchado". Además, reconoce que con los años la ironía se ha ido diluyendo, ha perdido un poco de acidez así como su inclinación en ocasiones por ridiculizar.

No obstante, mantiene su fe ciega en la honestidad y la sinceridad como única forma de entender la vida: "He sido sincero siempre y he dicho verdades antipáticas, incluso a veces para mí, pero he dicho la verdad. Si no se juega honradamente con la vida no se está viviendo".

La sed de leer a Gala hace inevitable la pregunta '¿Habrá otro libro después de este, quizá unas memorias?'. El ganador del premio Planeta prefiere no implicarse demasiado sobre esta posibilidad pero se le ilumina la mirada al pensar en la creación de alguna obra de teatro. "Si Amparo Baró se atreviera, yo le escribiría una obra. En teatro escribo deprisa y así me despediría satisfecho".

"Solo voté una vez y porque me lo pidió Pilar Miró", afirma

Desde hace años, el escritor expone su visión del mundo en la columna 'La Tronera' y por el momento no se plantea hacer un recopilatorio de estos artículos, aunque no le importaría que otro lo hiciera, "alguien que quisiera hacer una aportación honesta y no imbécil", igual que 'Quintaesencia' de Isabel Martínez Moreno, para él la persona que mejor conoce su obra.

El creador de 'La pasión turca' no ha evitado hablar de la situación de crisis económica y ha mostrado una vez más su distanciamiento de los partidos políticos, de uno y otro sentido, ya que eso es lo que le permite mantenerse "siempre crítico".

Además ha llamado a los ciudadanos a comportarse realmente como tales: "Un ciudadano es el que vive en la ciudad y el que la gobierna, no podemos resignarnos. Yo digo lo que puedo y lo que pienso". Su lejanía ideológica con los altos cargos políticos no le ha impedido vivir algunas anécdotas con el expresidente Zapatero, del que dice que "era simpático", o la reina doña Sofía, que le calificó en varias ocasiones como "el señor que mejor habla en España".

Como cierre, el escritor ha asegurado que una de las frases que pronunció en su juventud y que no volvería a repetir sería 'Si Dios quiere', una frase con la que se ha llevado una gran decepción.

En cambio, la máxima que siempre ha mantenido y lo hará hasta el final será 'Dejad que los niños se acerquen a mí'. "Ahora solo tengo un perrillo, tengo mucho sitio en casa y siempre he echado de menos niños a mi alrededor. Siento no tenerlos. Amo a los niños", ha recalcado.