Estar en forma, dejar de fumar o aprender idiomas, entre los propósitos de 2013

Empezar con buen ritmo, quemar calorías o hacer deporte son enunciados distintos de un mismo propósito: '¡Voy a ponerme en forma!'. "Es lo que suelen decir muchos con entusiasmo por estas fechas, aunque luego algunos se mantienen y otros no son tan constantes", explica Tamara Parra, monitora de fitness.

Cuidarse físicamente pocas veces falta en los objetivos de principio de año, sobre todo tras los excesos navideños. Otro empeño tradicional de estas fechas es dejar de fumar. Montse hoy ha acudido a una clínica tras mucho tiempo de vicio: "Me he pasado 22 años fumando, y pensé que esto tenía que cambiar en 2013, que ya estaba bien".

Alba lo que quiere es que su 2013 vaya sobre ruedas, por eso ha empezado a preparse para aprobar el carné de conducir: "Me dije: año nuevo, vida nueva. Así que me he apuntado a la autoescuela para dejar de ir en autobús". "Aprender idiomas, viajar más o, ¿por qué no? ¡casarme!" dice una encuestada con alegría. Hay todo un año por delante para intentarlo.