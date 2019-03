Andalucía entrega sus medallas y galardona a sus hijos predilectos

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha defendido este viernes, durante su discurso institucional en los actos del 28-F, la necesidad de "cerrar el modelo autonómico" e impulsar una forma de organización territorial "mejor estructurada".

El discurso del presidente andaluz ha cerrado el acto institucional organizado por la Junta en el Teatro de la Maestranza donde ha tenido lugar la entrega de las Medallas de Andalucía a doce andaluces de talento y la condecoración de Hijos Predilectos a Manuel José García Caparrós, a título póstumo, a Antonio Banderas y a la pintora sevillana Carmen Laffón.

En el ámbito empresarial, han sido distinguidos el presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, barcelonés de nacimiento y sevillano de familia, como le han presentado; el empresario sevillano Manuel Barea; y la empresaria agrícola almeriense María Dolores Gómez Ferrón, junto a la cordobesa Marina Alvarez Benito, referente nacional en el tratamiento del cáncer de mama; la gaditana Esther Yáñez González-Irún, primera mujer en la historia de la Armada Española comandante de un buque de guerra; el periodista sevillano Enrique García, primer portavoz de la Junta de Andalucía; y Patricio Cárceles, responsable de la Fundación ONCE en Andalucía que cumple este año su 75 aniversario.

En el ámbito de la cultura han sido galardonados este año con la Medalla de Andalucía el director de cine sevillano Alberto Rodríguez; el pintor e ilustrador granadino Miguel Rodríguez Acosta; el cantaor Manuel Gerena, natural de La Puebla de Cazalla (Sevilla) y exponente del flamenco protesta durante el franquismo; y la bailarina 'María Rosa', natural de Andújar (Jaén); así como el portero internacional de balonmano José Manuel Sierra, originario de Moguer (Huelva) y reciente campeón mundial con la selección.

Una ceremonia en la que Antonio Banderas, hablando en nombre de todos los premiados, se ha emocionado al recordar a aquellos que han contribuido a engrandecer su tierra. "Yo no tendría vergüenza ni agallas para mirarme mañana al espejo si hoy me limitara a lanzar piropos y alabanzas a Andalucía, la tierra que todos amamos", ha destacado Banderas, que ha admitido sentir "cierto pudor" por ser "un hombre con suerte porque la vida, hasta ahora, me dio más de lo que le he pedido", pero también un hombre con "compromiso irrenunciable que me obliga a devolver parte de ello".