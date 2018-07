Cruyff: "El dedo de 'Mou' es de impotencia y de prepotencia"

En la misma entrevista, que publica 'El Periódico de Cataluña', Cruyff asegura que ve "cosas raras" en Sandro Rosell que "le hacen sospechar" en cuanto al modelo de club que desea y le disgusta la publicidad de 'Qatar Foundation', porque recuerda que el presidente del Barça "tenía o tiene relaciones y negocios con ese país".

"El dedo de 'Mou' es de impotencia y de prepotencia. Jamás en mi vida (había visto meter el dedo en el ojo de un colega). Siempre piensas que dará un pasito más, pero no a ese nivel. Es el resumen de que no sabía qué hacer más para ganar al Barcelona", ha dicho.

Cruyff considera que es "un acto de impotencia y de prepotencia" y no cree que se trate de una manera "para desviar la atención" y que se hable sobre este tipo de cuestiones y no de fútbol.

El holandés ha criticado al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al respecto de los plenos poderes que ha otorgado a su entrenador. "Ser presidente no es solo para levantar la Copa. También lo eres para tomar decisiones fuertes. Para eso estás. No siempre es agradable. El Madrid ha sido siempre grande durante tantos años por su manera de ser, por su estilo, por su comportamiento...", ha insistido.

El holandés es de la idea de que "cada día que pasa" el Real Madrid "pierde prestigio", así como que el cuadro madridista "se está obsesionando con el Barcelona y ha pasado los límites".

Tampoco está de acuerdo con la manera de proceder del presidente del Barcelona, Sandro Rosell. Ha recordado que hace un año que no va al estadio, desde que decidió retornar al club la insignia de presidente de honor.

"A nivel institucional me gustan muy pocas cosas de las que hacen. No veo una línea y hay cosas raras", ha indicado Cruyff, quien ha recordado que el año pasado el Barça traspasó a Chigrinskyi por 15 millones de euros "porque decían que no podían ni pagar las nóminas" y este año "se han gastado prácticamente setenta millones".

Ha explicado Cruyff que no le gusta la publicidad de la Fundación Catar. "Veo cosas raras, cuando sabes que Rosell tenía o tiene relaciones, y negocios, y estamos hablando de un país que tiene tanto dinero. Y ves que reduce las secciones porque igual nos interesa, y habla de que hay muchas deudas... ¿Qué quiere? ¿Convertir algún día el Barça en una sociedad anónima", se pregunta.

A Cruyff, que se siente "muy orgulloso" por los títulos conseguidos por Pep Guardiola, le da miedo pensar "qué pasará" en el Barça cuando Pep Guardiola no esté. "Rosell siempre ha estado en contra de tipos como él o Rijkaard, su filosofía es más brasileña o portuguesa", ha indicado.

Finalmente, el holandés ha hablado sobre los dos fichajes realizados por el Barcelona. De Cesc Fábregas ha dicho que hace que todos los jugadores del equipo "vayan al cien por cien y que nadie se relaje", mientras que sobre el chileno Alexis Sánchez ha asegurado que es "un chico valiente" y que "trabaja como una bestia".