Congreso y Senado suspenden la aportación a los planes de pensiones de los políticos

Las Mesas del Congreso y del Senado han acordado suspender la aportación de ambas cámaras a los planes de pensiones de los parlamentarios, lo que supone ahorrar este año casi 2,5 millones de euros, y también han decidido mantener la congelación de los salarios de diputados y senadores.



Según fuentes de la Mesa del Congreso, las mesas han tomado esta decisión a propuesta de los presidentes de la Cámara Baja, Jesús Posada, y del Senado, Pío García-Escudero, en la reunión que han mantenido este miércoles.



La congelación salarial afectará a los parlamentarios -diputados y senadores- y también a los funcionarios de las dos cámaras, aunque en este último caso tiene que contar con el visto bueno de la representación de estos trabajadores. También para los funcionarios se suspenderá la aportación de las dos cámaras a los planes de pensiones, según las mismas fuentes.



En un comunicado, el Congreso explica que esta decisión se ha tomado "en la línea fijada por el Gobierno" en el decreto de medidas económicas urgentes. Fuentes de la Mesa de la Cámara Baja, han añadido que se suspende lo que se podría considerar "la aportación empresarial" a este plan de pensiones, lo que se había cifrado en 4.000 euros al año por cada diputado o senador.



La suspensión, que en principio se aplicará por este año, aunque podría prorrogarse, conlleva un ahorro total de 2.464.000 euros. Esto no afecta a las contribuciones que voluntariamente haga cada diputado y senador a sus planes de pensiones privados, si bien IU, UPyD y Amaiur, en sus declaraciones al comienzo de la legislatura, renunciaron a dar parte de su renta. El plan privado de pensiones para los parlamentarios se creó en 2006 con una aportación anual de 2,5 millones de euros.



El sueldo de los diputados y senadores no ha subido desde 2010, cuando experimentó un recorte. En 2011 se mantuvo congelado y así seguirá tras esta decisión. La medida no tiene un plazo definido, según fuentes del Congreso, y quedará vigente hasta nueva orden. Las Mesas de las Cámaras también han decidido regular el número de las delegaciones internacionales de diputados y senadores.