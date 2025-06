Esteban Benítez hace historia en el Derby de Hamburgo, el recorrido más difícil del mundo

A lomos de C de Star, el jinete español Esteban Benítez Valle firmó un recorrido impecable en su debut en el Derby de Hamburgo, una de las pruebas más legendarias y temidas del circuito internacional de salto.

"Es conocido como el recorrido más difícil del mundo", reconocía Esteban antes de enfrentarse a un trazado lleno de obstáculos icónicos, saltos imposibles y giros técnicos que ponen a prueba la compenetración total entre jinete y caballo.

"Hay que estar en todo momento muy concentrado. Todo viene muy rápido y son saltos muy impresionantes y muy difíciles técnicamente", explicó a Antena 3 Deportes tras su histórica actuación.

Y es que Benítez no solo completó el recorrido sin faltas, sino que se convirtió en el primer español en lograrlo en los 94 años de historia del Derby. Solo 64 jinetes han conseguido un 'cero' desde que empezó a celebrarse y Esteban ya forma parte de esa élite. "Cuando pasé el último salto y terminé el recorrido sin faltas, el público explotó, yo exploté… yo no era consciente, miré la pantalla a ver si era verdad", confesaba, aún emocionado.

Su amuleto de la suerte

Pero entre los detalles que hacen a una historia inolvidable, destaca una anécdota que mezcla casualidad, conexión humana y un toque mágico: "Había un mendigo que tocaba el acordeón todos los días y me gustaba mucho, pues le di un euro. En la primera calificativa me fue muy bien y la próxima vez le di dos euros. El día de la final le dije que estaba compitiendo y que me estaba dando buena suerte, le di un billete de diez euros y le di un abrazo, el tío estaba flipando... y siento un poco que me dio buena suerte. Se me ponen los pelos de punta cuando pienso en eso", relata recordando su paso por Hamburgo.

A pesar de no ser supersticioso, encontró en el mendigo la pizca de suerte que necesitaba para hacer historia en la hípica española.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com