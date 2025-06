Red Eléctrica asegura que, si las centrales hubieran cumplido, "el incidente se hubiera evitado"

En las últimas horas, se ha conocido que Red Eléctrica mantiene que si las centrales con obligación de aportar capacidad de control de tensión hubiesen actuado correctamente y no hubiesen incumplido sus compromisos, el apagón peninsular del pasado 28 de abril se habría evitado. "Si los generadores con obligación de cumplimiento de control dinámico de tensión -los generadores acoplados en el sistema en el momento del incidente- hubiesen cumplido, no hubiéramos tenido apagón", ha dicho este miércoles Concha Sánchez, directora general de Operación de Red Eléctrica, en una rueda de prensa.

De la misma manera, Beatriz Corredor ha señalado que "de haber cumplido todos los operadores obligados con el control de tensión, según las simulaciones hechas, el incidente se hubiera evitado".

Durante dos horas, el operador del sistema ha presentado el informe técnico que ha llevado a cabo, "en cumplimiento de la normativa vigente", acerca de los acontecimientos que desencadenaron el cero eléctrico, elaborado con información propia - su "caja negra"- así como datos de los operadores.

Una serie de circunstancias acumulativas

La primera conclusión obtenida es que el incidente se produjo por una serie de circunstancias acumulativas que excedieron "con mucho" el criterio de seguridad N-1, el cual establece que el sistema debe operar de manera segura y estable incluso aunque se produzca el fallo de un componente. Es lo que derivó en un problema de sobretensión y un disparo en cascada de generación, continúa el análisis, que se centra en lo ocurrido a partir de las 12:00 horas de ese lunes, al considerar que los hechos anteriores no fueron origen de este episodio.

A partir de las 12:03 horas, el sistema, que antes se encontraba en valores admisibles de tensión y frecuencia, comienza a registrar varios elementos relevantes que llevaron a su colapso. Estas son una oscilación "forzada" y su posterior reiteración, que pudieron desencadenarse por anomalías internas de alguna planta de generación, y tres eventos de pérdidas de generación por disparos "incorrectos".

Según Red Eléctrica, cuyas acciones para amortiguar la oscilación de los compases iniciales resultaron en un "ligero incremento" de la tensión -por entonces, baja- siempre dentro de los valores admisibles, el primer evento oscilatorio se produjo en una planta fotovoltaica en Badajoz conectada a la red de transporte. "Y no es la primera vez que observamos este comportamiento", ha subrayado Sánchez, que ha incidido en que "no era un algo que estuviera en la red de transporte" porque otras plantas no actuaron así.

Por tanto, la causa de la oscilación, "que podría deberse a un funcionamiento incorrecto de los controles internos, lógicamente deberá ser aclarada por el propietario de la planta", ha añadido, sin revelar a qué compañía pertenecía la instalación por motivos de confidencialidad.

Beatriz Corredor acusa a las eléctricas de dar información parcial

Además, la presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor, ha acusado a las eléctricas de no haber facilitado toda la información requerida por su filial Red Eléctrica para investigar las causas del apagón peninsular y de no haberla remitido con la calidad deseable.

"Les puedo asegurar que no toda la información recibida de estas terceras partes ha tenido la calidad deseable ni ha sido tan completa como hubiera sido necesario", señalaba Corredor tan solo un día después de que el Gobierno apuntara tanto al operador como a las eléctricas como responsables potenciales del apagón.

