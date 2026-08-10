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Cambio climático

El mar ha registrado en julio un aumento de temperatura sin precedentes

El mar Mediterráneo es una de las zonas más vulnerables al cambio climático y clave para el equilibrio del clima y la biodiversidad.

Mediterráneo en Octubre

Mediterráneo en Octubre Pilar Ferrández Illescas

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Victoria Blaya
Publicado:

La temperatura de la superficie del mar, también llamada calentamiento oceánico, alcanzó en el mes de julio su nivel más alto desde que hay registros – desde 1979- según el último informe del Servicio de Cambio Climático Copernicus.

La temperatura media de los océanos polares se situó en 20,9 ºC, ligeramente por encima de la anterior máxima registrada en 2023 que fue de 20,8ºC. Este hecho, es uno de los indicadores más claros de cambio climático. Los océanos absorben la mayor parte del exceso de calor que queda atrapado en el planeta debido al incremento de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana y que los mismos océanos absorben.

La consecuencia del aumento del nivel del mar se debe a la expansión térmica del océano y al deshielo de los glaciares y las capas de hielo. A su vez, los océanos regulan el clima mundial. Cuando se calientan cambian los procesos atmosféricos: las tormentas son más intensas, se produce un cambio en las precipitaciones, y la probabilidad de que haya episodios extremos de calor en tierra firme aumenta exponencialmente.

La situación sigue siendo llamativa, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, que registraron temperaturas nunca vistas vinculadas a intensas olas de calor de calor marinas. Estos episodios no solo afectan a las temperaturas, sino que tienen consecuencias sobre los ecosistemas marinos y las poblaciones costeras.

La situación en España

A nivel general, nuestro país es especialmente vulnerable porque tiene miles de kilómetros de costa mediterránea, que está considerada una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático. El Mediterráneo es el mar que más rápido se está calentando y registra olas de calor cada vez más frecuentes, con impactos sobre la biodiversidad, la pesca y las playas.

En Baleares, por ejemplo, la temperatura del mar este pasado miércoles llegó a la cifra histórica de 33ºC, concretamente en Sa Dragonera (Mallorca). Es necesario puntualizar que los análisis realizados por satélite destacan una anomalía de +2ºC en el archipiélago balear, aunque estos datos están aún pendientes de confirmación oficial por la Aemet.

Asimismo, la Aemet ha confirmado que este calentamiento marino no es específico de Baleares, según sus expertos “la temperatura del agua de nuestros mares está más de 3ºC por encima de lo normal para estas fechas en el Cantábrico y más de 4ºC en el Mediterráneo occidental. Esto provoca noches muy cálidas en la costa y un aumento de la sensación de bochorno por la elevada humedad”.

La temperatura del agua del mar en algunas ciudades de España es superior a 20ºC y es suficiente para disfrutar de un baño. Hoy, la temperatura más cálida registrada es de 30,1ºC en Cala Mitjana (Menorca) y la más fría es de 17,4ºC en Valdoviño (Ferrol, Galicia).

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