Una tienda de Barcelona arrasa con las ventas por el eclipse: "Ha habido días con colas"

A pocos días del eclipse solar del 12 de agosto, una tienda de telescopios de Barcelona vive un auténtico aluvión de clientes. La expectación por uno de los fenómenos astronómicos más esperados del verano ha disparado las ventas de gafas homologadas, prismáticos y filtros para telescopios, cámaras fotográficas y teléfonos móviles. La demanda ha sido tan elevada que los filtros para dispositivos están prácticamente agotados y solo quedan algunas unidades sueltas.

Una auténtica fiebre por el eclipse

"Ha sido una locura. Hemos tenido colas en la tienda durante estos días", explica la copropietaria y astrofísica Mª Àngels Gil. Muchos de quienes cruzan la puerta nunca han observado un eclipse y llegan con numerosas dudas. Cómo verlo de forma segura, si pueden hacer fotografías con el móvil o qué filtro necesita cada dispositivo son algunas de las preguntas más repetidas. Junto al también copropietario Xavier Gorriz, asegura que, además de vender material, estos días dedican buena parte de su tiempo a informar y asesorar para evitar errores que podrían tener consecuencias tanto para la vista como para los equipos.

Mª Àngels Gil recuerda que observar el Sol sin protección homologada puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles. Además, advierte de que apuntar directamente al Sol con un teléfono móvil, una cámara fotográfica o un telescopio sin el filtro adecuado puede dañar en cuestión de segundos los sensores y componentes ópticos de estos dispositivos.

Sin filtros, la vista y los dispositivos pueden sufrir daños graves

Ante el agotamiento de los filtros ya preparados para muchos equipos, la tienda ha optado por ofrecer filtros sueltos y ha publicado un tutorial en redes sociales para enseñar a colocarlos correctamente en cada dispositivo. El objetivo es que queden perfectamente ajustados y no permitan que entre luz solar directa que pueda estropear el material. De esta forma, quienes no han encontrado filtros específicos para su equipo todavía pueden protegerlo siguiendo las indicaciones de los especialistas.

La labor de divulgación también se ha reforzado estos días. En la tienda pueden encontrarse libros infantiles y especializados sobre eclipses y astronomía, además de un folleto informativo con recomendaciones para seguir el fenómeno con seguridad. Entre los consejos, utilizar siempre filtros homologados, no recurrir a gafas de sol, radiografías o cristales ahumados y comprobar que el filtro esté bien colocado antes de mirar o fotografiar el eclipse. Unas precauciones imprescindibles para disfrutar del espectáculo sin poner en riesgo ni la vista ni los dispositivos electrónicos.

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