¿Qué hacer si el eclipse nos sorprende al volante? Los expertos recomiendan "no detenerse en el arcén"

Miles de conductores podrían verse sorprendidos por el eclipse solar mientras circulan por la carretera. Ante esta situación, los expertos insisten en que la prioridad debe ser siempre la seguridad, y recuerdan que contemplar el fenómeno solo es recomendable "cuando el vehículo esté completamente detenido" y estacionado en un lugar seguro.

La primera recomendación que ha dado un experto en una entrevista en Antena 3 Noticias "es evitar cualquier distracción". Aunque el impulso natural sea mirar al cielo, apartar la vista de la carretera, aunque solo sea durante un instante, puede tener consecuencias graves. Las distracciones siguen siendo una de las principales causas de los accidentes de tráfico.

Utilizar el parasol y no las gafas especiales

Tampoco se deben utilizar las gafas especiales para eclipses mientras se conduce. Aunque son imprescindibles para observar el sol con seguridad, "reducen tanto la visibilidad que impiden conducir con normalidad". Si el problema es el deslumbramiento, lo más eficaz es utilizar el parasol del vehículo.

Además, durante el eclipse la luminosidad disminuirá de forma repentina, lo que puede dificultar la visión de los conductores. Por ello, el especialista aconseja "encender las luces de cruce" para mejorar la visibilidad, y hacerse visibles tanto para el resto de vehículos, como para las personas que puedan estar observando el fenómeno desde las inmediaciones de la carretera.

También recomiendan reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y anticiparse a posibles maniobras inesperadas de otros conductores o peatones.

El experto entrevistado por Antena 3 advierte de que "probablemente no estemos solos en el arcén; habrá mucha gente circulando o intentando observar el eclipse, por lo que hay que mantener toda la atención en la conducción". También recuerda que "los cambios bruscos de luz afectan a la visión del conductor, por lo que cuando llegue el momento de mayor oscuridad es muy importante encender las luces de cruce y respetar la distancia de seguridad".

No detenerse en el arcén

Su recomendación final es clara: "Nunca detenerse en el arcén para ver el eclipse". Si se quiere disfrutar del fenómeno, lo más seguro es salir de la vía y aparcar correctamente en un lugar habilitado antes de levantar la vista al cielo.

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