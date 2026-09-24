Cuándo será la Luna de la Cosecha, la luna llena de septiembre

Este 2026 la Luna llena de septiembre es la más cercana al equinoccio de otoño. Se llama Luna de la Cosecha porque su luz permite a los agricultores alargar sus jornadas de trabajo por la noche para recoger los cultivos, puesto que en octubre, con el otoño ya instaurado, las lluvias y el frío obligan a tener toda la cosecha recogida, así que los últimos días sin lluvias de septiembre (y sus noches) se aprovechan al máximo para conseguir el mayor rendimiento en el campo.

¿Por qué destaca la Luna de la Cosecha

El equinoccio de otoño varía ligeramente cada año. Este 2026 ha tenido lugar el 23 de septiembre pero en 2028 tendrá lugar el día 22.

Las fases de la Luna también cambian de año en año, es decir, que hoy la Luna esté en cuarto menguante no quiere decir que dentro de un año también se encuentre en esa fase.

En base a esto, la Luna de la Cosecha, que es aquella Luna llena próxima al equinoccio de otoño, puede aparecer en el cielo del mes de septiembre o en el de octubre.

Este año podremos disfrutar de la Luna de la Cosecha el 26 de septiembre.

Sin embargo, volviendo al ejemplo de 2028, ese año podrá verse el 3 de octubre.

Además, la Luna de la Cosecha tiene dos características que la diferencian respecto a otras lunas en esta fase:

Salida temprana y constante: a diferencia de una Luna llena normal, esta Luna sale muy poco después del atardecer durante varias noches consecutivas.

Luz extra: este retraso mínimo en la salida de la Luna ofrece horas de iluminación brillante extra al final del día.

¿A partir de qué hora puede verse la Luna de la Cosecha

La Luna llena de septiembre tendrá lugar el sábado 26 de septiembre de 2026 a las 19:50 horas aproximadamente. Aun así, no es necesario observarla justo en ese momento: a simple vista, el disco lunar parecerá completamente iluminado aproximadamente desde el día 25 hasta el 27 de septiembre. Así que consulta el estado del cielo en tu zona y si el día 26 se prevé que vaya a estar nublado, prueba el día anterior o el siguiente.

¿Qué se verá en el cielo cerca de la Luna llena de septiembre?

La Luna de la Cosecha brillará entre las estrellas de la constelación de Piscis. Es decir, la Luna estará cerca del Aro de Piscis, un asterismo fácil de reconocer que forma la cabeza de uno de los dos peces. Dado que este aro está compuesto por varias estrellas tenues es posible que el resplandor de la Luna llena pueda ocultar algunas de ellas.

El otro fenómeno a tener en cuenta en la bóveda celeste durante estas fechas será la posible observación de Neptuno.

El lejano planeta alcanzará la oposición alrededor del 25–26 de septiembre, por lo que será visible durante toda la noche y alcanzará su mayor brillo del año.

Sin embargo, se debe tener presente que Neptuno es demasiado tenue para verlo a simple vista. En un cielo sin contaminación lumínica o incluso totalmente oscuro, unos prismáticos pueden ser suficientes para verlo, pero la cercana Luna llena iluminará el cielo, así que se recomienda utilizar un telescopio para poder verlo.

El cielo en septiembre guarda muchos tesoros que observar. Acude a un sitio despejado, lejos de la iluminación de las grandes ciudades y disfruta de la posibilidad de ver a Neptuno y maravillarte con la Luna de la Cosecha.