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Un investigador catalán estudia la contaminación en el interior de las viviendas y su impacto en la salud

Para tomar muestras del aire se han instalado dispositivos en 200 viviendas de Girona.

Interior de una casa

Estudian la contaminación en el interior de las viviendas | Antena 3 Noticias

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Cintia Martí
Publicado:

Cuando hablamos de contaminación del aire es inevitable pensar en grandes ciudades, tráfico, fábricas… Pero ¿y si también se encontrase en el interior de nuestras casas?

Eso es precisamente lo que estudia el investigador Pablo Gago gracias al apoyo de una Beca Leonardo de la Fundación BBVA. “Pasamos la mayor parte de nuestra vida dentro de edificios y es importante saber qué hay en el aire que respiramos”, asegura Gago.

El investigador explica que el aire interior no es el aire de la calle, sino que incluye más compuestos. “Compuestos que vienen de muebles, textiles, productos de limpieza y que se desprenden poco a poco”, apunta. Unos elementos que quedan en el aire de nuestra casa, que respiramos y que podrían ser tóxicos.

Así analizan los componentes del aire

Para estudiarlo, se han instalado dispositivos en 200 viviendas de Girona. Se trata de pequeños dispositivos metálicos, que, según explica Gago, actúan como “una esponja química” y que los participantes han instalado principalmente en el salón. El objetivo: identificar qué contaminantes hay.

“Yo tengo mis dispositivos colgados y continúo haciendo mi día a día, ni me entero de que están ahí”, asegura Laura García-Antón, una de las voluntarias. Antonia Montoro es otra de ellas y no dudó ni un momento en participar: “Todo lo que sea investigar para un bien común es importante”.

Además de las muestras de aire que recogen estos dispositivos, los investigadores han recogido muestras biológicas de orina, sangre, heces y pelo de los habitantes de las viviendas voluntarias. El objetivo es ver cómo esos componentes tóxicos del aire pueden llegar a pasar al cuerpo.

Unas muestras que se analizan en el laboratorio. “Lo que obtenemos son los contaminantes presentes en el aire”, explica Gago, y cómo pueden llegar a dejar huella en nuestro cuerpo. Una información que será de gran ayuda para reducir los riesgos para la salud.

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