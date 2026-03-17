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Origen de la vida

El salto que cambió la vida: premiados cuatro españoles por resolver su gran misterio

Bartolo Luque, Jordi Bascompte, Fernando Ballesteros y Enrique Muro explican el gran salto que dio origen a la vida tras tres décadas de investigación.

Imagen de archivo de un grupo de células

Entrevista a Bartolo Luque Serrano, profesor en la Universidad Politécnica de Madrid | pixabay

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Marina Torres
Publicado:

Ganar el premio Cozzarelli de la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos al mejor estudio del año, es el desenlace de un trabajo de casi 30 años. Los matemáticos Jordi Bascompte y Bartolo Luque se conocieron mientras estudiaban la tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Cataluña. Aquellos dos estudiantes conocieron durante su trayectoria profesional a otros dos físicos: Fernando Ballesteros y Enrique Muro. Cuando empezaron su tesis les surgió una pregunta y hoy la respuesta ha llegado en forma de estudio.

Nos remontamos a cuando aún no había vida en la tierra tal y como la conocemos, solo existían células procariotas, organismos unicelulares simples. La estructura de esos primeros seres primitivos era muy sencilla. Se alcanzó una especie de cuello de botella ya insuperable y la naturaleza tuvo que inventar algo totalmente nuevo, que es lo que conocemos como la célula eucariota, más grande y compleja. Finalmente, pasó a la posibilidad de vida multicelular y más compleja, dando paso a vertebrados o humanos. Los biólogos no tenían una respuesta de cómo se había producido ese salto cualitativo enorme, entre las células sencillas, de las bacterias a las eucariotas. ¿Cómo se produce ese salto cualitativo entre las células sencillas a las eucariotas? Este trabajo ha rellenado ese hueco.

"La novedad es que la vida llegó a una especie de cuello de botella en lo que para superarlo tuvo que cambiar la estrategia a algo absolutamente novedoso. Durante 1.000 millones de años la evolución había trabajado un esquema de célula que en realidad era siempre el mismo simplemente que se iba haciendo cada vez más grande. Llegó un momento en el que fue absolutamente imposible seguir llevando hacia delante y tuvo que cambiar de estrategia. Hemos determinado que eso tenía que ocurrir sí o sí de manera determinista", explica el matemático Bartolo Luque.

"Sabiendo cuál era la complejidad del primer ser ancestro común a todos nosotros, hemos sido capaces de determinar el momento en el que iba a aparecer algo totalmente novedoso, como la célula eucariota. A partir de leyes físicas y matemáticas, algo que no es muy usual en biología", añade Luque.

Un paso necesario que nadie había conseguido definir y que estos 4 españoles han estado prácticamente toda su vida profesional investigando.

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