Un cohete de Space X a la deriva impacta contra la luna a más de 8.000 kilómetros por hora

La Luna ha recibido este miércoles de madrigada el impacto de la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX que quedó a la deriva en el espacio tras completar una misión. Según las previsiones del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA, la colisión contra la superficie lunar no supone ningún riesgo para la Tierra.

La trayectoria del cohete fue detectada por astrónomos independientes a partir de datos públicos, que comprobaron que la etapa superior del lanzador se dirigía de forma accidental hacia la Luna. Desde la NASA han insistido en que el suceso no representa ningún peligro y han explicado que continuará siguiéndose con fines científicos y de entrenamiento.

El Falcon 9 había sido utilizado para una misión de transporte de módulos y equipos científicos hacia la Luna. Aunque parte del lanzador está diseñada para regresar y reutilizarse, la etapa superior permanece en el espacio tras separarse de la carga útil, donde puede quedar en órbita durante años o terminar impactando contra otro cuerpo celeste.

Un millón de kilos de escombros

La pieza que ha chocado con la Luna mide aproximadamente lo mismo que un edificio de cinco plantas y tiene una masa de unas cuatro toneladas. El astrónomo Bill Gray, que calculó su trayectoria, prevé que el impacto se produzca cerca del cráter Einstein y que genere un nuevo cráter de unos 17 metros de diámetro, provocando que un millón de kilogramos de escombros salgan disparados al espacio.

Los expertos esperan que la colisión levante una gran nube de polvo y escombros. La ausencia de atmósfera en la Luna y su menor gravedad harán que el impacto resulte más espectacular que una explosión equivalente en la Tierra, ya que nada frenará el objeto antes de alcanzar la superficie. Aunque el choque no podrá apreciarse a simple vista desde la Tierra, los astrónomos creen que telescopios de gran potencia podrían captar un breve destello en el momento del impacto.

Más allá del interés científico, el suceso vuelve a poner el foco sobre el creciente problema de la basura espacial. Según la Agencia Espacial Europea (ESA), alrededor de 54.000 objetos de más de diez centímetros permanecen actualmente en órbita terrestre y, desde el inicio de la era espacial en 1957, la humanidad ha enviado al espacio unas 17.000 toneladas de material.

No será la primera vez que un resto de un cohete impacte contra la Luna. En 2022, la etapa superior de un lanzador Larga Marcha 3C se estrelló contra la cara oculta del satélite, mientras que décadas atrás la propia NASA provocó impactos controlados como parte de las misiones Apolo para obtener información sobre la superficie lunar.