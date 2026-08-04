Iberia fletará un vuelo especial para observar el eclipse solar del 12 de agosto a 10.000 metros de altitud

Con motivo del eclipse solar que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de agosto, Iberia fletará un vuelo especial para observar este fenómeno astronómico a más de 10.000 metros de altitud y retransmitirá el evento en directo a través de sus redes sociales para que cualquiera pueda disfrutarlo en tiempo real.

El vuelo llevará el código IB1473 como homenaje al año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico y el avión elegido para la operación será un Airbus A321XLR. El despegue está previsto desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 18:45 horas, con una ruta diseñada para maximizar las condiciones de observación sobre la provincia de Palencia.

La tripulación estará encabezada por el comandante Javier Lopera Alcalá y el piloto Javier Meana Fernández, quien posee formación en astrofísica. La cobertura contará con una retransmisión en directo gracias a la conectividad wifi de alta velocidad basada en la tecnología Starlink, que la aerolínea está desplegando de forma progresiva en su flota.

Además de esto, el vuelo servirá como plataforma para una misión científica en la que participarán investigadores del proyecto Shelios, liderado por Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias.

Los beneficios del vuelo

Serra-Ricart explicó que "la observación desde la altitud de crucero nos permitirá tener una visión clara de la corona solar libre de nubosidad y otros fenómenos atmosféricos que pueden dificultar la observación desde tierra".

Es uno de los beneficios de volar a 10.000 metros de altitud, entre los que también se destaca la posibilidad de observar el entorno solar, incluyendo la posición aparente de planetas como Venus y Mercurio, y varias estrellas visibles.

El director de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad de Iberia, Diego Fernández, subrayó que este vuelo "demuestra una iniciativa que une aviación, ciencia e innovación", el cual "permitirá aprovechar las ventajas que ofrece la observación desde la altitud de crucero para contribuir al estudio de un fenómeno astronómico excepcional".

Este eclipse del próximo miércoles 12, es especialmente significativo ya que será el primero de Sol visible desde la Península Ibérica desde 1912, pero el último de similares características fue registrado el 30 de agosto de 1905.