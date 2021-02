Hasta 2024 no volveremos a la normalidad, según un prestigioso epidemiólogo

Nicholas Christakis es un prestigioso epidemiólogo, considerado por la revista 'Time' como una de las 100 personas más influyentes del mundo y por la publicación 'Foreign Policy' como uno de los 100 mejores pensadores a nivel global.

Sin embargo, además de epidemiólogo, Christakis también es sociólogo, médico y profesor de Ciencias Sociales y Naturales por la Universidad de Yale, en Connecticut (Estados Unidos), una de las más prestigiosas del mundo y ha dado un pronóstico sobre la pandemia en el que indica que "llevará al menos un par de años más recuperarnos de las cicatrices".

En una entrevista al 'Confidencial', Christakis no ha dado el mejor de los pronósticos a corto plazo en relación con la evolución de la pandemia del coronavirus y la vuelta a la normalidad preCovid-19, pues está convencido de que, las vacunas no serán el principio del fin de la pandemia, sino al revés, que serán el final del principio: "Hasta 2022, no podremos dejar de usar mascarillas y la distancia social hará falta otro año más por lo menos. Pero aunque en 10 meses algunos países logren la inmunidad gracias a las vacunas, no quiere decir que el año que viene hayamos dejado atrás las consecuencias de la pandemia", indicaba al diario, al que también indica que habrá que recuperarse del 'shock' psicológico y económico que ha supuesto el coronavirus.

Christakis indica que la pandemia ha supuesto "la pérdida colectiva de una forma de vida", por lo que no se podrá ir quedar con amigos, salir a comer, de fiesta o de viaje de la misma forma que lo hacíamos anteriormente e indica que "cuando paulatinamente vuelva la normalidad, el mundo será diferente". "Viviremos una especie de periodo intermedio de cicatrización. Creo que lo que podemos llamar normalidad o post-pandemia empezará en 2024", indica el epidemiólogo.

En su libro 'La flecha de Apolo: el impacto profundo y duradero del coronavirus en nuestro modo de vida', indica que las pandemias son "como un incendio, ya que cuando se acaba, no vuelves a ver el edificio como antes. Toca reconstruirlo" y habrá situaciones que no volveremos a ver en mucho tiempo, pues la gente se ha vuelto más miedosa. De la misma forma, puede ocurrir el efecto contrario, al igual que en los 'felices años veinte', en los que tras superar una pandemia de la peste bubónica, la gente buscará de nuevo el contacto social, el derroche económico y el desenfreno.