Calendario de todas las lunas llenas o plenilunios de 2026: la próxima será la Luna llena Rosa

Tanto si estás planificando sesiones fotográficas, como si deseas organizar recorridos de senderismo bajo la luz de la luna, este 2026 tendrás 13 oportunidades de aprovechar la fase lunar más luminosa. Marca en tu agenda esas 13 ocasiones y disfruta de uno de los espectáculos cósmicos más admirados.

¿Por qué 2026 tendrá 13 lunas llenas?

Los años con 13 lunas llenas se repiten de forma periódica, aproximadamente cada dos o tres años. Esto se debe a que el ciclo lunar dura en torno a 29 días, es decir, suman 354 días al año, lo que genera un desfase de unos 11 días con respecto al año solar de 365 días. Esos días “sobrantes” se van acumulando hasta que tiene lugar un plenilunio adicional y, por lo tanto, uno de los meses tiene 2 lunas llenas. El mes en el que se produce la "luna llena extra" tiene lugar el fenómeno conocido como luna azul, que no tiene que ver con el color de la luna, sino con lo poco habitual que aparezca.

Calendario de lunas llenas 2026: fechas y nombres

A pesar de que son 13 lunas llenas, no todas son iguales dado que la Luna no está siempre a la misma distancia de la Tierra porque su órbita no es un círculo perfecto, sino una elipse. De esta forma, algunas son consideradas microlunas, otras superlunas y el resto son lunas llenas comunes. Todas ellas, sin embargo, reciben un nombre, especialmente en los países anglosajones y centroeuropeos, aunque poco a poco esta terminología también se está adoptando en nuestro país.

Todos los plenilunios de 2026:

3 de enero: Luna llena de Lobo , primera luna llena del año, llamada así por los aullidos de los lobos durante los días más fríos del invierno.

, primera luna llena del año, llamada así por los aullidos de los lobos durante los días más fríos del invierno. 1 de febrero: Luna llena de Nieve , que debe su nombre a que en esta época se suelen concentrar algunas de las nevadas más intensas del año

, que debe su nombre a que en esta época se suelen concentrar algunas de las nevadas más intensas del año 3 de marzo: Luna llena de Gusano - eclipse total de luna. Su nombre tiene que ver con que al ser época de deshielos reaparecen gusanos y lombrices.

- eclipse total de luna. Su nombre tiene que ver con que al ser época de deshielos reaparecen gusanos y lombrices. 2 de abril: Luna llena Rosa , nombre ligado a la floración primvareal

, nombre ligado a la floración primvareal 1 de mayo: Luna llena de las Flores , que recoge la abundancia tras los meses de invierno

, que recoge la abundancia tras los meses de invierno 31 de mayo: Blue Moon ,recibe su nombre al ser la segunda luna llena del mes

,recibe su nombre al ser la segunda luna llena del mes 30 de junio: Luna llena de fresa es la luna llena más cercana al solsticio de verano, en América coincide con la época de recogida de fresas.

es la luna llena más cercana al solsticio de verano, en América coincide con la época de recogida de fresas. 29 de julio: Luna llena del Ciervo que coincide con la época en que a los ciervos machos les crecen nuevas astas

que coincide con la época en que a los ciervos machos les crecen nuevas astas 28 de agosto: Luna del Esturión - eclipse parcial de luna. El nombre se recoge de la tradición nativa americana debido a la abundancia de este pez en los Grandes Lagos durante esta época.

- eclipse parcial de luna. El nombre se recoge de la tradición nativa americana debido a la abundancia de este pez en los Grandes Lagos durante esta época. 26 de septiembre: Luna llena de Cosecha que con el periodo de recolección de los cultivos.

que con el periodo de recolección de los cultivos. 26 de octubre: Luna llena de Cazador . Ilumina el cielo durante la noche, por lo que se relaciona con las actividades cinegéticas. Suele ser una superluna.

. Ilumina el cielo durante la noche, por lo que se relaciona con las actividades cinegéticas. Suele ser una superluna. 24 de noviembre: Luna llena del Castor , coincidía con el momento en el que los nativos americanos colocaban trampas para capturar castores, con el objetivo de obtener sus pieles antes de que las aguas quedaran heladas.

, coincidía con el momento en el que los nativos americanos colocaban trampas para capturar castores, con el objetivo de obtener sus pieles antes de que las aguas quedaran heladas. 24 de diciembre: Luna llena fría, coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Marca las noches más gélidas del calendario

Consejos para observar la Luna llena en 2026

Para poder disfrutar al máximo de cada plenilunio de 2026, tanto si eres curioso como si eres aficionado a la astronomía busca un lugar alejado con poca contaminación lumínica y con cielos despejados, verifica la hora exacta de la salida de la luna (algunas apps pueden ser muy útiles para ello) y ten a punto prismáticos o un pequeño telescopio para seguir los eventos con más detalle.

Además, recuerda llevar una linterna con luz roja que no afecta a la adaptación visual y te permitirá moverte sin perder sensibilidad en la oscuridad, en caso de quieras hacer fotos lleva trípode para que las fotos no salgan borrosas y según la época del año y la ubicación geográfica no olvides el abrigo.

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