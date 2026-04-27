La preocupante advertencia de los expertos: "La Tierra no puede sostener a la futura población humana, ni siquiera a la actual"

Somos demasiados. Hace muchos años ya de la advertencia que Jacques Cousteau lanzaba al ser humano: "Estamos todos en el mismo barco". El comandante del 'Calypso' fue el primero en lanzar un S.O.S. sobre el deterioro al que el ser humano estaba llevando al planeta y sin tapujos llegó a avisar de que "la población mundial debe estabilizarse, pero para lograr esto tendríamos que eliminar a 350.000 personas cada día. Es un planteamiento tan horrible que no deberíamos ni mencionarlo. Pero la situación en la que nos encontramos es lamentable".

Sin querer ofrecer una visión apocalíptica, lo cierto es que investigadores y expertos en demografía han realizado un estudio que se publica en la revista Environmental Research Letters y en el que se alerta de que la humanidad ya ha sobrepasado la capacidad de un planeta sostenible.

No solo es una cuestión de cantidad, sino también de calidad y es que según exponen en el estudio el actual modelo económico que rige en nuestra sociedad demanda demasiados recursos y exprime hasta los límites al planeta.

El año 2022 supuso un punto de inflexión. Por primera vez se sobrepasó la barrera de los 8.000 millones de personas. Las últimas proyecciones sugieren que en 2030 podríamos llegar a los 8.500 millones de habitantes, mientras que en 2050 alcanzaríamos los 9.700. Cierto es que estas estimaciones se quedan lejos de los 11.000 millones previstos, en 2080 seríamos alrededor de 10.300 millones de personas y 100 millones menos dos décadas después porque la tendencia que se percibe es a ir desacelerándose el ritmo vertiginoso que ha habido hasta ahora.

Concretamente el estudio indica que "al menos los últimos siglos, el ingenio humano, el acceso a enormes reservas de combustibles fósiles y el desarrollo tecnológico han propiciado una facilitación mediante la cual el aumento de la población humana ha promovido mayores tasas de crecimiento poblacional. Sin embargo, esta relación positiva se rompió durante la década de 1950, y para 1962, la población humana mundial entró en una fase en la que la tasa de crecimiento disminuyó sistemáticamente a medida que aumentaba la población".

Lanzan el siguiente mensaje: "La Tierra no puede sostener a la futura población humana, ni siquiera a la actual, sin una profunda transformación de las prácticas socioculturales de uso de la tierra, el agua, la energía, la biodiversidad y otros recursos".