Investigadores de la Universidad de Granada desarrollan una esperanzadora terapia contra el cáncer

Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada ha revelado un proyecto de una innovadora terapia contra el cáncer. Su proyecto NeMeSis se sitúa a la cabeza en investigaciones contra el cáncer. El tratamiento se ha probado ya en otros países y ha dado resultados esperanzadores en tumores de cabeza y cuello con mal pronóstico.

Este innovador tratamiento se aplica en tan solo una sola sesión. En el futuro esperan poder expandirlo a otro tipo de cánceres. "Es la única radioterapia externa que es selectiva a nivel celular", ha explicado a Antena 3 Noticias José Ignacio Porras, catedrático de la Universidad de Granada y líder del proyecto NeMeSis. "Si el cáncer está infiltrado en un órgano crítico, respeta las células sanas", ha apuntado Porras.

Con una sola sesión, "el efecto terapéutico se produce en el tumor de golpe", ha agregado el catedrático. El tratamiento consta de dos agentes inocuos por separado. Se introduce al paciente un compuesto no tóxico con átomos de boro. El compuesto se retiene más tiempo en el tumor que en el tejido sano. Cuando se alcanza una máxima concentración en la células tumorales se irradia con neutrones, no tienen carga, salvo cuando se encuentran los átomos de boro. Entonces, se produce una reacción muy destructivas para las células donde hay boro, pero no para las vecinas.

Además, se estudia la posibilidad de extenderlo a otro tipos de tumores. A diferencia de la radioterapia convencional, con pequeñas cantidades de dosis que van destruyendo el tumor, se puede dar en una sola sesión porque afecta muy poco al tejido sano. En tres cuatro años podrían empezar a hacer ensayos clínicos con pacientes.

Un estudio español aumenta en un 20% la supervivencia al cáncer de pulmón

Un grupo de investigadores españoles pertenecientes al GECP ha llevado a cabo un estudio pionero a nivel mundial. Gracias a ellos, ha aparecido un nuevo tratamiento que podrá beneficiar a más de 6.000 pacientes cada año, al aumentar su supervivencia en un 20%. Los resultados alcanzados en este estudio ratifican el beneficio de nivolumab, junto con quimio-inmunoterapia, antes de la operación del cáncer de pulmón en estado avanzado.

El tratamiento supone una reducción completa del tumor en casi un 40% de los pacientes, mientras que al utilizar el tratamiento tradicional, sólo sería en un 7%. Este avance supone que "más personas se operen", según detalló el doctor Provencio, presidente del GECP. Además, la supervivencia en dos años es de un 85% de los enfermos.