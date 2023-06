Imágenes de Marte en directo: Primera retransmisión en tiempo real de la historia

Por primera vez en la historia se ha visto Marte tal cual es en directo. El evento, a cargo de la Agencia Espacial Europea (ESA), celebra el 20 aniversario del lanzamiento de la Mars Express de la NASA, una misión destinada a grabar imágenes tridimensionales de la superficie del planeta para verlo con más detalle.

"Normalmente, vemos imágenes de Marte y sabemos que fueron tomadas días antes", ha explicado James Godfrey, gerente de operaciones de la nave espacial en el centro de control de la misión de la ESA en Darmstadt, Alemania. "Estoy emocionado por ver Marte tal y como es ahora mismo, ¡o lo más cercano que sea posible de un 'ahora' marciano!", ha añadido.

Aunque se trata de una transmisión en directo, lo cierto es que no ha sido del todo así. De acuerdo con la ESA, las imágenes de Marte que se han transmitido a la Tierra tienen un retraso aproximado de 18 minutos entre la captura y la emisión de las imágenes en pantalla. Según la agencia, son necesarios 17 minutos para que "la luz viaje de Marte a la Tierra en su configuración actual, y alrededor de un minuto para pasar a través de los cables y servidores en tierra".

Marte en profundidad

A principios de año la NASA adjudicó a Blue Origin el lanzamiento de su misión Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) para lanzar una misión a Marte. Se lanzará en el cohete New Glenn de Blue Origin desde el Complejo de Lanzamiento Espacial-36 en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral en Florida y está previsto para finales de 2024.

El objetivo de esta misión es estudiar la magnetosfera de Marte -la zona magnetizada del espacio que rodea al planeta- utilizando dos pequeñas naves espaciales idénticas, que proporcionarán observaciones simultáneas desde dos puntos.