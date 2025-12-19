Hoy el cometa 3I/ATLAS estará más cerca de la Tierra que nunca: ¿qué ocurrirá y desde dónde puedo verlo?

Dentro de muy poco, podremos poner la mirada en el cielo para presenciar un fenómeno celestial único: el paso del cometa 3I/ATLAS. Este se trata de un cuerpo celeste, posee un diámetro de su núcleo oscila entre los 440 metros y 5'6 kilómetros, según la NASA.

En nada podremos presenciar este cuerpo celeste cerca de nuestro firmamento, pero, ¿qué es lo que puede ocurrir?

Especulación sobre vida extraterrestre

A pesar de las especulaciones de vida extraterrestre en este objeto celestial, lo cierto esta hipótesis ha sido descartada. Tras las imágenes recogidas por la NASA el pasado mes de noviembre, la agencia espacial confirmó que se trata de un cometa de origen natural.

"Para comenzar, me gustaría abordar los rumores. Creo que es importante hablar de eso. Este objeto es un cometa. Se ve y se comporta como un cometa. Y todas las evidencias apuntan a que es uno", expresó Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA tal y como recoge el medio DW.

¿Podría chocar el cometa con el planeta Tierra?

La NASA ya contó que la trayectoria del 3I/ATLAS hará que no se acerque en absoluto a la Tierra. En su punto más cercano, el cometa seguirá estando muy lejos de nuestro planeta, "a casi el doble de la distancia del Sol" y "estará a unas 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros) de la Tierra".

Cabe señalar que la alta velocidad que alcanza este cometa. Cuando fue descubierto en Júpiter, este cometa viajaba a 221.000 kilómetros por hora.

¿Puedo ver el cometa desde España?

En un principio, el cometa sí se podría ver desde nuestro pais. El objeto celestial se encontrará entre las constelaciones de Virgo y Leo. Según detalla Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional en 'El Mundo', dicho objeto celeste alzará su trayectoria por el este en la media noche y alcanza su máxima altura en el meridiano a las 6 horas y permanece visible hasta el amanecer.

¿Cómo puedo ver al cometa?

Como las noches serán oscuras, la Luna no será un impedimento para su observación. Para observar 3I/ATLAS se requerirá de un telescopio pequeño a mediano de una apertura de 150 a 300 mm y unos binoculares de calidad astronómica. Las horas ideales para su seguimiento serán entre las 2 horas y las 6 horas de la madrugada.

El futuro del cometa 3I/ATLAS

El Laboratorio de Astronomía solar de la Academia de Ciencias de Rusia ha detallado que en la mañana del viernes el cometa ha alcanzado su máximo acercamiento a la Tierra, a una distancia de 268.918.000 kilómetros de nuestro planeta. "Una distancia enorme desde el punto vista de la escala terrestre, pero absolutamente ínfima desde el punto de vista de las distancias interestelares", recoge EFE.

Asimismo, estos astrónomos han señalado que los astrónomos rusos señalaron que su trayectoria la acercará a Júpiter y que sobrevolará a una distancia de 53 millones de kilómetros alrededor del 16 de marzo. Esto hará que se aleje de su órbita y desaparecerá de la visión de todos los telescopios terrestres.

