Artemis II

La NASA intentará adelantar a febrero de 2026 el lanzamiento a la Luna de Artemis II

El 5 de febrero de 2026 es la fecha fijada como la primera ventana de lanzamiento para la misión.

Simulaci&oacute;n de lo que la tripulaci&oacute;n de Artemis II podr&iacute;a ver a trav&eacute;s de las ventanas de Ori&oacute;n

Simulación de lo que la tripulación de Artemis II podría ver a través de las ventanas de OriónEUROPA PRESS

Ángela Clemente
Publicado:

La NASA hace todo lo posible por adelantar el lanzamiento de la misión Artemis II, que dará una vuelta alrededor de la Luna, a febrero del próximo año 2026, dos meses antes de lo previsto. Aún así, la seguridad de los astronautas en la principal prioridad, por lo que esa fecha estaría sujeta a modificaciones.

En un primer momento, la agencia espacial estadounidense se había comprometido a lanzar Artemis II "no después de abril de 2026". Sin embargo, su administradora adjunta interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración, Lakiesha Hawkins, ha señalado en una rueda de prensa que trabajan "para acelerar lo más posible la preparación, posiblemente a principios de febrero".

El 5 de febrero de 2026 es la fecha fijada por Hawkins como la primera ventana de lanzamiento para la misión, que será el primer vuelo tripulado del programa Artemis. Son cuatro los astronautas que viajarán a bordo de la nave, que dará una vuelta alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra.

El principal objetivo de la misión es probar y validar los sistemas de la nave de cara a Artemis III, que supondrá el regreso del ser humano a la Luna tras más de cinco décadas, y que está prevista para no antes de 2027. "Todo lo que aprendamos de Artemis II nos servirá de base para Artemis III", señalaba Hawkins.

La sonda Orion en la que viajarán los cuatro astronautas de Artemis II dará un giro completo a la Tierra antes de dirigirse hacia la Luna, que rodeará a casi 10.000 kilómetros de distancia. Tras ello, regresará al planeta azul. La nave despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, y a su vuelta caerá en el Pacífico oriental, cerca de la costa de la ciudad estadounidense de San Diego. Está prevista una duración de diez días.

Programa Artemis

La NASA inauguró el programa Artemis con el lanzamiento de la misión no tripulada Artemis I en el año 2022. Esta puso a prueba el rendimiento del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion en un vuelo de larga duración.

Ciencia

