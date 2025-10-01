Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Calendario lunar

Calendario lunar octubre 2025: descubre cuándo habrá luna llena este mes

El calendario lunar nos acompaña mes a mes con sus fases, marcando momentos de especial belleza y simbolismo. Octubre de 2025 llega con una Luna llena muy esperada y otras fases que invitan a mirar el cielo con atención.

Luna llena

Luna llenaPexels

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El calendario lunar permite conocer en qué fase se encuentra la Luna en cada momento del mes. Esto resulta útil tanto para quienes estudian los fenómenos astronómicos, como para quienes buscan comprender las tradiciones culturales y espirituales que giran en torno a nuestro satélite natural. Además, en muchas prácticas de agricultura o jardinería se siguen teniendo en cuenta las fases lunares para decidir el mejor momento de siembra o cosecha, lo que refuerza la vigencia de este conocimiento ancestral.

La relevancia del calendario lunar también se manifiesta en lo personal: muchas personas asocian las fases de la Luna con estados emocionales o con la energía disponible en determinados días. La Luna llena, por ejemplo, suele relacionarse con la plenitud, la claridad y el cierre de ciclos, mientras que la Luna nueva simboliza el inicio y la renovación. Más allá de las creencias, lo cierto es que observar la Luna y seguir sus fases nos conecta con el ritmo natural del cosmos.

Calendario lunar: conoce todas las fases de la Luna de octubre 2025

El mes de octubre de 2025 estará marcado por varias fases lunares que nos permitirán disfrutar del espectáculo celeste en diferentes momentos. A continuación, se detallan las fechas más importantes:

  • 7 de octubre de 2025: Luna llena. Este será uno de los eventos más destacados del mes. Se trata de la Luna del cazador, llamada así por las antiguas tradiciones europeas y norteamericanas, ya que coincidía con la temporada de caza tras la cosecha. Es una Luna que simboliza abundancia y preparación para el invierno.
  • 13 de octubre de 2025: cuarto menguante. En esta fase, la Luna comienza a decrecer y su luz se reduce. Simbólicamente, es un momento asociado al cierre, la reflexión y el descanso. Muchas culturas lo interpretan como la oportunidad para soltar lo que ya no es necesario.
  • 21 de octubre de 2025: Luna nueva. El satélite no será visible desde la Tierra en este día, lo que marca un inicio de ciclo. La Luna nueva suele ser vista como una ocasión ideal para sembrar nuevas intenciones, proyectos y propósitos, aprovechando la energía de renovación que representa.
  • 29 de octubre de 2025: cuarto creciente. La Luna comienza a ganar visibilidad, iluminando poco a poco el cielo nocturno. Esta fase se asocia con el crecimiento, el desarrollo y la construcción de aquello que se inició en la Luna nueva. Es el momento para avanzar y dar pasos firmes hacia adelante.

Seguir de cerca estas fases puede ser tanto una manera de disfrutar de la belleza natural de la Luna como una guía simbólica para estructurar rutinas y decisiones personales. Octubre de 2025, con su Luna del Cazador y el resto de sus fases, nos invita a observar y a reconectar con el cielo.

¿Es el calendario lunar igual en todo el mundo?

El calendario lunar no es igual en todo el mundo; cada cultura lo adapta a sus propias tradiciones y necesidades. Mientras que el calendario islámico se basa únicamente en los meses lunares, lo que provoca un desfase con el calendario solar, otros como el chino o el hebreo combinan ciclos lunares y solares, añadiendo meses extra para mantener la sincronía con las estaciones.

Así, aunque la Luna sea la misma para todos, la forma de organizar el tiempo en torno a sus fases varía según la historia y la cultura de cada sociedad.

El caso de la 'supercentenaria' Maria Branyas desvela las claves genéticas y de estilo de vida que sostienen la longevidad

Imagen de María

Publicidad

Ciencia

Luna llena

Calendario lunar octubre 2025: descubre cuándo habrá luna llena este mes

La NASA alerta de un desequilibrio de energía entre norte y sur del planeta

La NASA alerta de un desequilibrio de energía entre norte y sur del planeta

Donación de óvulos

Crean por primera vez óvulos humanos potencialmente fecundables a partir de células de la piel

Airbags para aviones
Accidentes de avión

Airbags inteligentes para aviones: un proyecto que utiliza la IA y que podría salvar vidas

Cambio de hora
Cambio de hora

Cambio de hora 2025: este es el día y la hora exacta en la que hay que ajustar el reloj

Equipo de la Misión Blue Ghost 1 de Firefly Aerospace
Luna

La NASA asegura que una nave privada ha aterrizado con éxito en la Luna

Se trata de la Misión Blue Ghost 1, promovida por la empresa Firefly Aerospace, que afianza el camino de un futuro duradero en la Luna.

Vista del espacio
ESPACIO

La NASA avisa de la aproximación a la Tierra de un cuerpo desconocido a 245.000 km/h

El objeto espacial no se comporta como ningún otro objeto interestelar que se haya detectado hasta la fecha.

Imagen de María

El caso de la 'supercentenaria' Maria Branyas desvela las claves genéticas y de estilo de vida que sostienen la longevidad

Simulación de lo que la tripulación de Artemis II podría ver a través de las ventanas de Orión

La NASA intentará adelantar a febrero de 2026 el lanzamiento a la Luna de Artemis II

NO PUBLICAREl impacto oculto de la sequía en los árboles

El impacto oculto de la sequía en los árboles: así pueden cambiar nuestros bosques

Publicidad