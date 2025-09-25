Cuándo es el cambio de hora en España: este es el día y la hora exacta a la que habrá que ajustar el reloj

Aunque muchos prefieren el horario de verano por esos días más largos y luminosos, ya llega para quedarse el horario de invierno. Para la mayoría de personas es un engorro, ya que las tardes comenzarán a oscurecer antes y enseguida se hace de noche. Eso sí, con el cambio se gana una hora más de sueño durante la noche.

Si quieres saber qué día se cambia de hora y a qué hora se hará el cambio, te informamos de todos los detalles.

¿Qué día tendrá lugar el próximo cambio de hora en España?

El próximo cambio de hora en España tendrá lugar la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre de 2025. En esta ocasión, deberás retrasar el reloj una hora para volver al horario de invierno. De esta forma, a las 3:00 horas (las 2:00 horas en Canarias) serán las 2:00 horas (la 1:00 horas en Canarias).

¿Cómo afecta el cambio horario a muchas personas?

Aunque no lo creas, el cambio horario puede tener efectos adversos para muchas personas, especialmente en los primeros días tras el ajuste. Al retrasar una hora el reloj, los ritmos circadianos se alteran ligeramente, lo que puede generar sensación de cansancio, somnolencia durante el día y dificultades para conciliar el sueño por la noche. Este impacto es más evidente en personas que ya tienen horarios irregulares o dificultades para dormir.

Además, la reducción de luz solar por las tardes puede influir en el estado de ánimo y la productividad. La exposición a menos luz natural puede provocar que algunas personas se sientan más decaídas o tengan menos energía.

Estos son los efectos más comunes del cambio de hora :

: Cansancio y somnolencia durante el día.

Dificultad para dormir por la noche.

Cambios en el estado de ánimo, sensación de irritabilidad o decaimiento.

Menor concentración y productividad.

Así que, para adaptarte mejor al horario de invierno y minimizar estos efectos:

Ajusta tu rutina gradualmente: acuéstate y levántate 10 o 15 minutos antes cada día durante unos días antes del cambio. Aprovecha la luz natural: sal a la calle por la mañana para exponerte a la luz del sol y ayudar a tu reloj interno a adaptarse. Mantén horarios regulares: intenta desayunar, comer y cenar a la misma hora todos los días para estabilizar tu ritmo circadiano.

Por último, si también evitas las pantallas antes de dormir, haces ejercicio y cuidas la alimentación; el cambio horario será mucho más llevadero.

