La NASA asegura que una nave privada ha aterrizado con éxito en la Luna
Se trata de la Misión Blue Ghost 1, promovida por la empresa Firefly Aerospace, que afianza el camino de un futuro duradero en la Luna.
Una nave privada ha aterrizado con éxito en la Luna, según asegura la propia NASA.
Hablamos de la Misión Blue Ghost 1 de Firefly Aerospace, la cual ha sido confirmada por la NASA, que ha llegado con éxito hasta Mons Latreille en Mare Crisium, una zona lunar conocida por su antigua actividad volcánica. El objetivo de esta excepción se basa en analizar, desarrollar y medir todo tipo de objetos, polvos lunares y demás. Además, dentro del módulo hay 10 instrumentos científicos y tecnológicos de la NASA que forman parte del programa Artemis. Estos van a operar sobre la superficie por un día lunar, el equivalente a 14 días en la Tierra.
Un avance que, según Nicky Fox administrador asociado de ciencia en la sede de la NASA en Washington, “nos ayuda a preparar el camino para las futuras misiones de exploración de la NASA y de presencia humana a largo plazo para seguir inspirando al mundo por muchas generaciones”.
De esta forma y como confirma Janet Petro, administradora interina de la NASA, “este increíble logro demuestra cómo la NASA y las empresas estadounidenses están a la vanguardia de la exploración espacial para beneficio de todos”, creando el inicio de una gran economía lunar.
Futuro próspero en la Luna
Los avances proporcionados por la Misión Blue Ghost 1, han motivado un nuevo anuncio de la NASA, que ha decido adelantar su próximo alunizaje a febrero de 2026.
El programa Artemis II, que estaba previsto para finales de abril del próximo año, tiene como objetivo enviar a cuatro astronautas para establecer una presencia a largo plazo en la superficie lunar, algo que se realizara en tan solo cinco meses.
