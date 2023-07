Día Mundial de la Serpiente: 4 mitos y verdades que no sabías de las serpientes

Las serpientes son animales que han sido objeto de fascinación y miedo desde hace muchos años. A menudo se les ha asociado con la muerte y la traición, y su imagen ha sido utilizada en muchas culturas para representar el engaño y la tentación. Sin embargo, hay muchos mitos y verdades sobre estos reptiles que la mayoría de la gente desconoce. Las serpientes no son tan malvadas como la sociedad cree. ¿Quieres descubrirlos?

Además hoy, 16 de julio, se celebra el Día Mundial de la Serpiente. ¿Te gustaría saber por qué se conmemora este día y quién tuvo esta iniciativa? A continuación, te contamos todos los detalles sobre las serpientes y su hábitat.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Serpiente?

El Día Mundial de la Serpiente se celebra el 16 de julio de cada año y tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre la importancia de estos animales en los ecosistemas de todo el mundo. Esta celebración fue iniciada por el herpetólogo estadounidense Dr. Brady Barr, conocido por su trabajo en la investigación y conservación de serpientes.

Esta jornada fue creada para cambiar la percepción negativa que muchas personas tienen sobre las serpientes, ya que las ven como animales peligrosos y malvados, pero en realidad juegan un papel vital en los ecosistemas.

Al preservar las serpientes y su hábitat natural, estamos ayudando a garantizar la supervivencia de muchas otras especies de animales y plantas que dependen de ellas. Por ejemplo, las serpientes ayudan a controlar la población de roedores y otros animales pequeños, lo que a su vez ayuda a mantener un equilibrio en la cadena alimentaria.

Uno de los principales objetivos del Día Mundial de la Serpiente es educar a las personas sobre la importancia de estos animales y la necesidad de proteger su hábitat natural. Algunas especies de serpientes están en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat, a la caza furtiva y a la contaminación. La degradación de los hábitats naturales de las serpientes puede provocar la disminución de su población, lo que a su vez, por desgracia, puede tener efectos negativos en los ecosistemas en los que viven.

Mitos y verdades de las serpientes

Uno de los mitos más comunes sobre las serpientes es que son agresivas y atacan a los humanos sin provocación. Esto no es del todo cierto, ya que la mayoría de las serpientes son miedosas y evitan a los humanos tanto como sea posible. Sólo atacarán si se sienten amenazadas o acorraladas, y esto es más común en las serpientes venenosas que en las no venenosas. De hecho, las serpientes no venenosas suelen ser bastante inofensivas y únicamente muerden si se las manipula o molesta.

Otro mito común es que todas las serpientes son venenosas pero, de las más de 3.000 especies de serpientes que existen en todo el mundo, sólo alrededor de 600 son venenosas. Además, muchas serpientes venenosas tienen venenos que no son mortales para los humanos. Asimismo, las especies venenosas más peligrosas, como la serpiente de cascabel y la cobra, suelen evitar el contacto con los humanos siempre que pueden.

Aunque se piensa que todas las serpientes son carnívoras, esta afirmación no es cierta al 100%. Si bien la mayoría de las serpientes son carnívoras y se alimentan principalmente de pequeños animales como roedores, lagartos y pájaros, algunas especies son herbívoras y se alimentan exclusivamente de plantas. Las serpientes herbívoras tienen dientes muy pequeños y suaves, y no tienen la capacidad de morder o desgarrar la carne.

Por último, las serpientes tienen una capacidad sorprendente para adaptarse a diferentes ambientes y condiciones climáticas. Se pueden encontrar reptiles en todos los continentes del mundo, desde las regiones árticas hasta las selvas tropicales. Algunas especies incluso han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en ambientes extremos. Por ejemplo, la serpiente de cascabel de Mojave, que vive en el Desierto de Sonora, tiene una enzima en su veneno que le ayuda a sobrevivir en las temperaturas extremas del desierto.