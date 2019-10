Higienistas de la Universidad de Bonn (Alemania) han descubierto que los patógenos resistentes a los antibióticos se pueden transmitir a través de lavadora. El hallazgo se produjo al descubrir que en un hospital infantil un tipo de 'Klebsiella oxytoca' se transmitió repetidamente a los recién nacidos ingresados en una unidad de cuidados intensivos neonatales.

La transmisión paró solo cuando la lavadora fue retirada del hospital, según publican 'Applied and Environmental Microbiology', la revista de la Sociedad Americana de Microbiología. "Este es un caso muy inusual para un hospital, ya que se trata una lavadora de tipo doméstico. Los hospitales normalmente usan lavadoras especiales y procesos de lavado en los que se lava a altas temperaturas y con desinfectantes, de acuerdo con las pautas de higiene hospitalaria, o usan lavanderías externas designadas", explica la primera autora de la investigación, Ricarda M. Schmithausen.

Los genes de resistencia, así como los diferentes microorganismos, pueden persistir en las lavadoras domésticas a esas temperaturas reducidas, señalan los expertos. En el hospital donde la lavadora transmitía la 'K. oxytoca',los procedimientos de detección estándar revelaron la presencia de patógenos en los bebés en la UCI. Los investigadores finalmente rastrearon la fuente de los agentes patógenos hasta la lavadora, después de que no pudieran encontrar la contaminación en las incubadoras o encontrar transportadores entre los trabajadores de la salud que tuvieron contacto con los bebés.

Los recién nacidos estaban en la UCI debido principalmente a un parto prematuro o una infección no relacionada. La ropa que transmitía 'K. oxytoca' de la lavadora a los bebés eran gorros y calcetines tejidos para ayudarlos a mantenerse calientes en las incubadoras, ya que los recién nacidos pueden enfriarse rápidamente, incluso en incubadoras, explica el doctor Exner. Aún no está claro cómo y a través de qué fuente los patógenos ingresaron a la lavadora y, afortunadamente, los bebés de la UCI fueron colonizados pero no infectados por 'K. oxytoca'.

Los investigadores suponen que los patógenos "se diseminaron a la ropa después del proceso de lavado, a través del agua residual en el cierre de goma de la lavadora y/o a través del proceso de aclarado final, que hizo correr agua sin calentar y sin detergente a través del compartimento de detergente", según el informe.