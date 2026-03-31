Doñana registra su mejor cifra de aves acuáticas en cinco años

Doñana vuelve a latir con fuerza. Las lluvias acumuladas en el actual año hidrológico, que superan los 500 milímetros, han devuelto el agua a la marisma y han transformado el paisaje en apenas unos meses. Según SEO/BirdLife, esta situación ha permitido recuperar amplias zonas inundadas y generar hábitats idóneos para la reproducción de aves acuáticas.

El cambio se refleja en los datos. De acuerdo con la organización ornitológica, el último censo internacional de aves acuáticas ha registrado 385.649 ejemplares de 88 especies, una de las mejores cifras de los últimos años. La entidad subraya que ya se observan colonias de cría activas y que esta primavera reúne condiciones óptimas para especies como el morito común, la espátula o distintas garzas. También aves amenazadas, como la cerceta pardilla o la focha moruna, podrían beneficiarse de este contexto favorable.

Esta recuperación da continuidad al anterior año hidrológico, que puso fin al periodo más seco en Doñana desde 1970. La organización conservacionista destaca que el regreso del agua ha impulsado la vegetación y la disponibilidad de alimento, factores clave para la biodiversidad del humedal.

Su futuro sigue en riesgo

Sin embargo, tras la imagen esperanzadora, persisten las incertidumbres. SEO/BirdLife advierte de que la mejora tiene un carácter coyuntural y está estrechamente ligada a episodios de precipitación. En este sentido, la ONG recuerda que continúan sin resolverse problemas estructurales como la sobreexplotación del acuífero, la presión agrícola o la contaminación del agua.

El responsable de la oficina de Doñana de la entidad, Carlos Dávila, insiste en que la recuperación del sistema hídrico no depende solo de un año húmedo, sino de un cambio sostenido en la gestión del agua, con una reducción significativa de las extracciones.

Además, la organización ecologista alerta de que Doñana es especialmente vulnerable al cambio climático, con sequías más frecuentes, temperaturas en aumento y fenómenos extremos cada vez más habituales.

Pero la imagen actual confirma la capacidad de recuperación del humedal. La marisma responde con rapidez cuando vuelve el agua, pero su futuro, concluye la entidad, dependerá de decisiones a largo plazo que garanticen su conservación más allá de los ciclos de lluvia.

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