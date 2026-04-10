El centro espacial de Canarias, clave en la misión Artemis II: "Un hito histórico de nuevo para la humanidad"

El Centro Espacial de Canarias, ubicado en Maspalomas y gestionado por el INTA, ha participado de forma directa en la misión Artemis II de la NASA, la primera misión tripulada del programa Artemis alrededor de la Luna. Desde Gran Canaria, sus equipos han contribuido al seguimiento de la trayectoria de la nave Orión y al enlace de comunicaciones con el centro de control en Houston, retomando así un papel histórico que ya desempeñó durante el programa Apolo.

Un apoyo modesto pero directo con la NASA

El coronel director del Centro Espacial de Canarias, Álvaro Martínez-Villalobos, ha explicado que la participación del complejo grancanario en Artemis II ha sido "modesta pero directa", en coordinación con la NASA y en una línea de trabajo que conecta con el papel que ya tuvo Maspalomas durante la histórica llegada del ser humano a la Luna. Según detalló, la instalación ha asumido tareas de seguimiento continuo de la trayectoria de la nave Orión, comprobando que mantenía el rumbo adecuado y remitiendo esos datos a la agencia espacial estadounidense.

Además del control de trayectoria, el centro ha funcionado como enlace radioeléctrico entre la nave y el centro de control de la misión en Houston. El coronel precisó que la estación canaria forma parte de la red que interviene en las primeras fases del lanzamiento y también en el regreso, antes de que entre en juego la red de espacio profundo de la NASA. En este caso, el trabajo de Maspalomas se ha concentrado especialmente en los momentos iniciales de la salida y en la fase de vuelta, dos tramos que describió como especialmente delicados en cualquier misión espacial.

La reentrada, una fase crítica en la misión

Martínez-Villalobos comparó esos momentos con el despegue y el aterrizaje de un avión, al considerar que son los puntos donde suelen concentrarse más riesgos. En el caso de Artemis II, subrayó también la complejidad añadida de la reentrada en la atmósfera terrestre, cuando la cápsula debe soportar temperaturas extremas. Pese a ello, destacó que la misión se ha desarrollado con normalidad y con el respaldo de una tecnología mucho más avanzada que la existente en tiempos del programa Apolo. La NASA define Artemis II como una misión tripulada de unos diez días alrededor de la Luna, concebida para probar sistemas de vuelo y preparar futuras expediciones lunares.

El director recordó que el centro, dependiente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, mantiene actividad las 24 horas del día y ha reforzado para esta misión su equipo de ingenieros, aunque remarcó que este tipo de operaciones no son algo excepcional para sus instalaciones. El Centro Espacial de Canarias presta de forma habitual servicios de seguimiento, telecomando y telemetría y, por su posición estratégica, aporta un valor añadido a las comunicaciones espaciales. INTA destaca además que la estación de Maspalomas cuenta con más de 65 años de historia dentro del sector espacial.

De Apolo a Artemis y con vistas a Marte

Para el coronel, Artemis II marca "un hito histórico de nuevo para la humanidad" y simboliza el regreso del interés global por la exploración espacial. A su juicio, la misión no solo recupera el espíritu pionero de hace más de medio siglo, sino que actúa como preparación para las siguientes etapas del programa Artemis, orientadas a nuevas misiones lunares. NASA enmarca precisamente Artemis II como el paso previo a futuras expediciones de mayor alcance. Desde Maspalomas, el mensaje es claro: Canarias vuelve a estar conectada con una nueva etapa de la aventura espacial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.