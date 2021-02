Brotes de artritis, gangrena o dolor en el hombro, nuevos síntomas de la covid-19 persistente

El dolor muscular y las articulaciones doloridas son síntomas comunes entre los pacientes con coronavirus. Sin embargo, para algunas personas con el denominado 'Covid-19 persistente', los síntomas son más graves, duraderos e incluso extraños: tienen brotes de artritis reumatoide, miositis autoinmune o 'dedos Covid'. Un nuevo estudio de la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, ha confirmado por primera vez a través de imágenes radiológicas las causas de estos síntomas.

"Nos hemos dado cuenta de que el virus de la Covid puede provocar que el cuerpo se ataque a sí mismo de diferentes maneras, lo que puede provocar problemas reumatológicos que requieren un tratamiento de por vida", señala la autora del trabajo, la doctora Swati Deshmukh. El estudio, que se publica en la revista 'Skeletal Radiology', es una revisión retrospectiva de datos de pacientes que acudieron al Northwestern Memorial Hospital entre mayo de 2020 y diciembre de 2020.

"Muchos pacientes con trastornos musculoesqueléticos relacionados con la Covid se recuperan, pero para algunos sus síntomas se vuelven graves, son profundamente preocupantes para el paciente o afectan su calidad de vida, lo que los lleva a buscar atención médica e imágenes", apunta Deshmukh, profesora adjunta de radiología musculoesquelética de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern y radióloga musculoesquelética de dicha universidad.

También en niños

Los médicos de familia ya han descrito hasta 200 dolencias relacionadas con el coronavirus conocida como 'covid persistente'. Es una prolongación de la enfermedad durante semanas o meses sin rastro del virus en el organismo. En ocho de cada diez casos se manifiesta con dolores de cabeza, bajo estado de ánimo y dolores musculares. El 75% presentan dolores de articulaciones, pecho, espalda y falta de concentración.

Son síntomas, no secuelas. Y el perfil de estas pacientes son mujeres de mediana edad. Es más raro en menores, pero también se ha dado el caso: "Todos te dicen que es psicológico. Al final encontré un colectivo de 'covid persistente'. No tiene fuerzas, está muy cansado porque no duerme y seguir el ritmo de la clase es tremendo para él", ha contado María, madre de un niño de 13 años, a Antena 3 Noticias.

El hijo de María se contagió, pero desde hace meses las PCR son negativas. "Tiene un dolor de cabeza muy fuerte que ya es una cefalea crónica de cuatro meses de duración. Tiene insomnio, está durmiendo tres o cuatro horas todos los días", explica María.

Preocupantes secuelas neurológicas

Preocupan las secuelas neurológicas del coronavirus y los llamados síntomas persistentes de la enfermedad: cansancio, dolores de cabeza o desorientación. Y es que una de las grandes incógnitas del coronavirus son sus secuelas. Las hay de muchos tipos y que duran meses. Nosotros solemos hablar de una primera oleada y ahora de la segunda, pero hay enfermos que llevan meses sufriendo sus efectos. Son los llamados síntomas persistentes; el más común es el cansancio. Pero hay otros muchos. Las que más preocupan son las secuelas neurológicas.

Dolors, por ejemplo, estuvo más de siete meses de baja, desde que se infectó. Estuvo hospitalizada y al volver a casa inició la recuperación pero está siendo muy complicada. Solo quiere volver a ser la que era y volver, por ejemplo, a hacer deporte: "No llevo bien el tema de encontrarme mal y no saber cuándo me voy a recuperar. Dolores articulares, musculares, la cabeza como con falta de memoria y aturdida".