El 'coronavirus persistente' también afecta a los niños: "Tiene cefalea crónica e insomnio, no sigue el ritmo en clase"

Es María y es la madre de un niño de 13 años con síntomas de coronavirus persistente. Los médicos hablan ya de una enfermedad derivada del contagio a la que todavía no se presta mucha atención, pero que cada vez afecta a más personas. El hijo de María se contagió, pero desde hace meses las PCR son negativas.

"Tiene un dolor de cabeza muy fuerte que ya es una cefalea crónica de cuatro meses de duración. Tiene insomnio, está durmiendo tres o cuatro horas todos los días", explica María.

Hasta 200 dolencias relacionadas

Los médicos de familia ya han descrito hasta 200 dolencias relacionadas con el coronavirus conocida como 'covid persistente'. Es una prolongación de la enfermedad durante semanas o meses sin rastro del virus en el organismo. En ocho de cada diez casos se manifiesta con dolores de cabeza, bajo estado de ánimo y dolores musculares. El 75% presentan dolores de articulaciones, pecho, espalda y falta de concentración.

Son síntomas, no secuelas. Y el perfil de estas pacientes son mujeres de mediana edad. Es más raro en menores, pero también se ha dado el caso: "Todos te dicen que es psicológico. Al final encontré un colectivo de 'covid persistente'. No tiene fuerzas, está muy cansado porque no duerme y seguir el ritmo de la clase es tremendo para él", ha contado María a Antena 3 Noticias.