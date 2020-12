'Covid persistente', las secuelas persistentes que aparecen tras superar el coronavirus

Lo llaman el 'coronavirus persistente'. Es el término acuñado por los expertos para referirse a las secuelas del coronavirus que aparecen tiempo después de haber superado la enfermedad.

Muchas personas que logran combatir el coronavirus se enfrentan meses después a los síntomas que deja tras su paso, pese a seguir dando negativo en las pruebas de detección.

Es el caso personal de Sonia, de 42 años. Se contagió el pasado marzo, y una vez dio negativo en las pruebas del coronavirus, asegura que seguía sin encontrarse bien.

"Tenía mucho cansancio, debilidad y mareos. Me hicieron una analítica, un TAC, y todo salía bien. Mi médico me decía que lo que me pasaba podía ser psicológico", explica Sonia.

Pero no era una cuestión de mente, sino de 'coronavirus persistente'. Pese a haber superado la enfermedad, Sonia tuvo que enfrentarse semanas después a los síntomas asociados a la infección.

Fani es otra de las 'curadas' por coronavirus. Y de nuevo repite el mismo patrón. Las pruebas de la covid-19 daban negativo en sus resultados, pero la sensación de asfixia era tan grande que incluso le impedía caminar.

"Tuve que volver al médico. No podía dar un paso. Me asfixiaba a la más mínima. El médico se vuelve loco conmigo, porque cuando no es eso, es el tema de la piel o las anginas", explica desesperada.

Los expertos desconocen las causas del 'covid persistente'

Las causas de esta aparición tardía de los síntomas una vez superado el coronavirus son desconocidas, y los expertos aseguran que no existe un tratamiento específico para combatir las secuelas.

Ante esta situación, Sonia denuncia que muchos como ella son "los grandes olvidados del coronavirus" y reclama que se investiguen las causas del 'covid persistente', ya que el número de afectados sigue creciendo cada día.