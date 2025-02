La advertencia de un científico sobre el asteroide 2024 YR4 que puede impactar en la Tierra: "No tenemos mucho tiempo"

El porcentaje de que el asteroide 2024 YR4 choque contra la Tierra en 2032 se encuentra en el 2,3%. Tiene entre 40 y 100 metros de ancho y, si impacta, destruiría una ciudad entera, según han advertido los científicos. El posible día 'D' sería el miércoles 22 de diciembre de 2032, según muestran las proyecciones de la Agencia Espacial Europea (ESA)

Una de las opciones para desviar el asteroide es acudir a impactadores cinéticos. Se trata del lanzamiento de una nave espacial hacia el asteroide para sacarlo de su órbita. Sin embargo, según detalla 'The Sun', los científicos podrían haberse quedado ya sin tiempo para usarla contra 2024 YR4. Así lo comenta el doctor Robin George Andrews.

En su cuenta de X explicó Andrews: "A menudo me han dicho que se necesitan 10 años o más para construir, planificar y ejecutar una misión de desvío de asteroides. "Ahora analicemos el año 2024. Tenemos menos de ocho años para abordarlo, si es necesario". "No digo que una misión, o misiones de impactador cinético no pudieran funcionar. "Pero no tenemos mucho tiempo y aún no tenemos suficiente información sobre este asteroide que se desvanece rápidamente para fundamentar adecuadamente nuestras decisiones de defensa planetaria", agregaba el científico.

Andrews agrega que incluso si tuviéramos tiempo, comentó que el método del impactador cinético podría no funcionar. Ha advertido que la técnica utilizada hace dos años en la misión DART de la NASA podría ser como "convertir una bala de cañón en una ráfaga de escopeta", aumentando la posible devastación en la Tierra.

¿Que pasará si colisiona?

El jefe de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea (ESA), Richard Moissl, explicó que en caso de que se confirmara que el tamaño es superior a los 50 metros de diámetro, "el asunto sería más complicado". Si colisiona en una ciudad o en una zona muy poblada, "esa zona desaparecería del mapa".

Con ese tamaño, no provocaría una catástrofe global. Aunque sí podría llegar a destruir una ciudad. De momento no se puede prever su órbita, y es muy probable que llegue a desviarse de tal forma que la Tierra no esté en su trayectoria.

Los telescopios del IAC están haciendo un seguimiento de este asteroide. El Instituto de Astrofísica de Canarias es uno de los centros de investigación internacionales que está realizando seguimiento activo del asteroide 2024 YR4. Es más, el Grantecan de La Palma ha servido para precisar su tamaño y establecer de qué tipo de asteroide se trata.

