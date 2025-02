El buscador de la NASA que permite seguir la trayectoria del asteroide que podría impactar contra la Tierra

El 22 de diciembre de 2032 es una fecha marcada en el calendario por parte de la ONU por el posible impacto de un asteroide en la Tierra. Las agencias espaciales como la ESA y la NASA han ido elevando el porcentaje de que el asteroide 2024 YR4 choque contra la Tierra al 1,8%, al 1,9% y ahora ya se encuentra en el 2,3%.

Ante esto, la agencia especial estadounidense tiene disponible un buscador en el cual se puede seguir de cerca los cuerpos celestes y que sigue la órbita del asteroide en el tiempo hasta su paso por la Tierra, dando información sobre su posición respecto al Sol y al resto de astros del sistema solar.

Dónde caería el astroide

Los expertos tratan de averiguar ahora dónde podría impactar el asteroide contra la Tierra, la regiones y países que abarcaría y cuáles las consecuencias. El documento indica que, en el caso de colisión, el pasillo de riesgo sería el océano Pacífico oriental, el norte de Sudamérica, el océano Atlántico África, el Mar Arábigo y el sur de Asia, donde "en el improbable caso de un impacto" se producirían daños graves por explosión, recoge 'EFE'.

Océano Pacífico Oriental: Estados Unidos (California, Oregón, Washington), México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá...

Norte de Sudamérica (países que tienen costas en el mar Caribe y el océano Atlántico): Venezuela, Colombia, Ecuador...

Océano Atlántico África (países costa africana que bordea el océano Atlántico): Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bisáu, Guinea, Ghana, Camerún, Congo...

Mar Arábigo (mar entre la península Arábiga y la India): Arabia Saudita, Omán, Yemen, algunas zonas de India (costa oeste) y la costa sur de Pakistán...

Sur de Asia: India, Sri Lanka, Pakistán, Afganistán, Nepal, Bután...

Qué efectos tendría sobre la Tierra

Se trata de un astroide de nivel 3 en la escala de Turín y mide entre 40 y 90 metros de diámetros. El jefe de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea (ESA), Richard Moissl ha explicado que en caso de confirmarse que el tamaño del astroide es superior a 50 metros de diámetro, "el asunto sería más complicado". En caso de que se este colisione en una zona muy poblada "esa zona desaparecería del mapa",

Con ese tamaño, no provocaría una catástrofe global. Aunque sí podría llegar a destruir una ciudad. De momento no se puede prever su órbita, y es muy probable que llegue a desviarse de tal forma que la Tierra no esté en su trayectoria.

Los telescopios del IAC están haciendo un seguimiento de este asteroide. El Instituto de Astrofísica de Canarias es uno de los centros de investigación internacionales que está realizando seguimiento activo del asteroide 2024 YR4. Es más, el Grantecan de La Palma ha servido para precisar su tamaño y establecer de qué tipo de asteroide se trata.

Ahora los científicos disponen de tres meses, hasta abril, para seguir observándolo a través de sus telescopios, porque el 2024 YR se aleja de la Tierra. Según sus cálculos, volverá a ser visible en diciembre de 2028, cuando se aproxime de nuevo, aunque en ese caso sin riesgo de impacto.

