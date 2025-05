El profesor David Álvarez Alonso, tras el hallazgo de la huella dactilar: "No hay otra en todo el mundo más antigua que esta"

David Álvarez Alonso, profesor de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, es rotundo. "Estamos ante un hallazgo excepcional, único, porque no hay nada equiparable". Se refiere a la huella dactilar hallada en el yacimiento del Abrigo de San Lázaro en Segovia. Está plasmada en un punto rojo que aparece en un canto rodado.

"No hay ningún otro objeto con el que podamos referenciar o comparar para ver el contexto interpretativo y eso lo hace único. No hay una huella en todo el mundo más antigua que esta. No hay ningún otro contexto de Neandertales donde se haya documentado una huella marcada con ocre y eso lo hace excepcional", señala con orgullo en profesor universitario.

La huella fue descubierta en 2022 en un canto granítico, hallado en un nivel arqueológico perteneciente al Paleolítico Medio en el yacimiento Segoviano. Eso lleva a afirmar a los investigadores que correspondería a un varón adulto que vivió en Segovia hace 42.000 o 43.000 años. "Este objeto fue realizado por uno de esos Neandertales justo antes del proceso inmediato a su desaparición del continente europeo, lo cual lo hace todavía más relevante", precisa el profesor de la Universidad Complutense.

Metodología policial

La huella no se aprecia a simple vista. Su rastro se ha obtenido, como explica Álvarez , gracias a la metodología que utiliza la Policía Científica que ha colaborado en la investigación. "A través de sus técnicas multiespectrales y de tratamiento de imagen hemos conseguido identificar la impronta del dedo del Neandertal dentro del pigmento", aclara.

Además de la UCM, en el hallazgo ha colaborado el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Comisaría General de Policía Científica de la Policía Nacional y la Universidad de Salamanca (USAL).

La huella dactilar humana más antigua del mundo ya puede visitarse en el Museo de Segovia.

