¿Qué efectos provocaría el impacto del asteroide 2024 YR4 contra la Tierra?

Las agencias espaciales como la ESA y la NASA han ido elevando el porcentaje de que el asteroide 2024 YR4 choque contra la Tierra al 1,8%, al 1,9% y ahora ya se encuentra en el 2,3%. Las principales agencias y dos comités de Naciones Unidas se encuentran analizando el asteroide. Podría impactar con la Tierra el 22 de diciembre de 2032.

Desde la ONU ya han activado el protocolo de defensa planetaria para precisar la órbita, el tamaño y la amenaza que supone este asteroide. Los protocolos se activan cuando la probabilidad de impacto es superior al 1%. Ya ha sido activada la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), presidida por la NASA, y el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales (SMPAG), presidido por la ESA.

¿Que pasará si colisiona?

Hablamos del primer asteroide en estar en nivel 3 de la escala de Turín. Mide entre 40 y 90 metros de diámetro. Por ahora, el asteroide se puede ver desde los observatorios terrestres, pero a partir de finales de abril dejará de ser visible desde la Tierra y se deberán utilizar otros telescopios de mayor precisión.

El jefe de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea (ESA), Richard Moissl, explicó que en caso de que se confirmara que el tamaño es superior a los 50 metros de diámetro, "el asunto sería más complicado". Si colisiona en una ciudad o en una zona muy poblada, "esa zona desaparecería del mapa".

Con ese tamaño, no provocaría una catástrofe global. Aunque sí podría llegar a destruir una ciudad. De momento no se puede prever su órbita, y es muy probable que llegue a desviarse de tal forma que la Tierra no esté en su trayectoria.

Los telescopios del IAC están haciendo un seguimiento de este asteroide. El Instituto de Astrofísica de Canarias es uno de los centros de investigación internacionales que está realizando seguimiento activo del asteroide 2024 YR4. Es más, el Grantecan de La Palma ha servido para precisar su tamaño y establecer de qué tipo de asteroide se trata.

Ahora los científicos disponen de tres meses, hasta abril, para seguir observándolo a través de sus telescopios, porque el 2024 YR se aleja de la Tierra. Según sus cálculos, volverá a ser visible en diciembre de 2028, cuando se aproxime de nuevo, aunque en ese caso sin riesgo de impacto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com