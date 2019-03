Le mandan a casa sin operarle por no disponer del material adecuado

Entró en quirófano para que le pusieran una prótesis y a los diez minutos la cancelaron, por qué, según nos cuenta Ángel, no había dinero para pagarla. Nos cuenta Ángel que su especialista le había recomendado una prótesis para personas de su edad, 40 años, con un coste de 3 mil euros. Después de seis meses de espera le dijeron que ese modelo no se lo podían permitir porque era muy caro Sólo 500 euros más.

Hace meses, Ángel sufrió un accidente de moto. Desde entonces cobra una invalidez. Lo operaron en su día y le colocaron 18 tornillos y 3 placas para sujetar su cadera. Desde entonces su vida y la de su familia ha sido un calvario. El gerente del Hospital Universitario asegura que investigará para conocer si ha habido o no una negligencia.

Mientras Ángel asegura que está dispuesto a llegar a todo para que se solucione su caso.