Escupir, tirar colillas o pedir limosna podrían costar una multa en La Laguna

Aunque no pudimos grabarlo, le hemos pillado in fraganti y lo reconoceTirar una colilla, o no recoger los excrementos de nuestro perro en La Laguna podrían costarnos una multa. El Ayuntamiento trabaja en una ordenanza con la que pretenden mantener sus calles más limpias de suciedad y ruidos. Entre las propuestas incluyen prohibir pedir limosna, ejercer la prostitución, practicar sexo o por ejemplo escupirSegún el ayuntamiento no tiene afán recaudatorio sino educacional. Se trata simplemente de no ensuciarY según los que se encargan de limpiar, ensuciamos y muchoPero de todas las propuestas planteadas la que más polémica ha generado es la de prohibir pedir limosna En cualquier caso la intención es generar debate y consensuar las medidas con las asociaciones de vecinos para después aprobarla, de momento lo primero lo han conseguido.