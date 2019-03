Pasteleros de altura aunque pequeña estatura, princesas indias y coloridos indios apaches, mucho personaje de cuento y por supuesto, payasos…Ah no payaso no. El concurso de disfraces de Santa Cruz de Tenerife da rienda suelta a la imaginación.

De ese lugar llegaron gurus a lomos de elefante y hasta ostentosos dioses hindúes. Y no faltaron tropeles de piratas y hacendosas roedoras. Pudimos ver a personajes fantásticos compartiendo experiencias. Y héroes y villanos que por un rato olvidan sus diferencias. Y no, los de azul no iban disfrazados. Para originales, estos atrevidos paracaidistas. O esta ventita carnavalera

Un concurso donde se trasmite la verdadera esencia del carnaval de la calle.