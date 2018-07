Alonso: "Si me voy sin más Mundiales, me iré con la cabeza alta"

Al recordar los entrenamientos llevados a cabo hasta ahora en los circuitos de Jerez y Cataluña, Alonso señaló que "había una cierta tendencia a pensar que Ferrari no estaba haciendo una buena pretemporada y que el nuevo coche era malo... Lo cierto es que es un coche complejo y aún hay mucho trabajo por hacer". "Los entrenamientos de Barcelona acabaron mejor de lo que empezaron, pero ni estábamos en un túnel ni hemos visto la luz", comentó. "Nuestro equipo está trabajando mucho y bien. Lo bueno de Ferrari es que lleva corriendo toda la vida y esa es la mejor esperanza que tenemos", señaló.



El piloto español Fernando Alonso (Ferrari), dos veces campeón mundial de Fórmula Uno, declaró en el madrileño circuito del Jarama que en lo que va de pretemporada "las conclusiones son cero, supercero".



"De momento las conclusiones son cero, supercero. La pretemporada la veo como todas; es un periodo de adaptación a unas nuevas normas que te hacen cambiar un poco tu forma de conducir", señaló Alonso durante un acto organizado por el Banco Santander, patrocinador del equipo Ferrari.

"Puede que yo no gane otro mundial, pero me iré con la cabeza muy alta"

"Durante la pretemporada lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la pérdida de carga aerodinámica en la parte trasera por la prohibición de los escapes sopladores, a los nuevos compuestos de neumáticos...", dijo Alonso.



"Es pronto para saber dónde estamos"

El piloto asturiano considera que aún es pronto para saber dónde está cada equipo en comparación con la competencia. "Esperemos no estar los séptimos", señaló. "Ahora todo son suposiciones. Se supone que Red Bull no va a quedarse fuera de las Q2 y que McLaren y Mercedes no estarán lejos. Pero son sólo suposiciones. Es muy difícil saber dónde está cada uno", explicó.



Fernando Alonso no cree que la de 2012 vaya a ser una temporada de reválida, "después de todo lo que se ha ganado". "Puede que yo no gane otro mundial, pero me iré con la cabeza muy alta porque estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho", precisó.



"Cada año las exigencias son mayores para Ferrari y para mí, pero las exigencias son necesarias tanto para Ferrari como para mí como atleta competitivo" añadió.



Con respecto al Gran Premio de Australia, que dará inicio a Mundial, Alonso dijo que "empezar bien siempre es bueno" en una carrera "extraña a la que los pilotos llegan con cierta ansia, tensión y nerviosismo". "Pero habrá que esperar a que se completen las dos o tres primeras carreteras para poder hacer alguna valoración", dijo.