Fernando Alonso acaba los test a un segundo de un Hamilton que manda en Baréin

En la prueba de fuego, el último día preparatorio, en la que todos los coches deben demostrar buenas sensaciones previas al inicio de la temporada, los pilotos de la parrilla que participaron en el último test en Baréin mordieron el polvo y dejaron dudas sobre el rendimiento que los coches ofreceran en Melbourne. Hasta ocho banderas rojas, protagonizadas por Sebastian Vettel, Fernando Alonso (se quedó parado en la curva 12), Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg, Esteban Gutiérrez, Romain Grosjean - en dos ocasiones - y Jenson Button, se pudieron ver en una sesión liderada al final del día por Lewis Hamilton con el asturiano de Ferrari tercero.

La última sesión en Baréin estuvo marcada por las ocho banderas rojas que ondearon

El piloto británico se hizo de rogar pero la espera mereció la pena. El cambio de caja que tenía que realizar Mercedes retrasó su salida al trazado casi cuatro horas. En su primera vuelta cronometrada marcó 1:38,650, el séptimo mejor tiempo de la tabla, por delante del crono que marcó Sebastian Vettel. Hamilton fue de menos a más con el paso de las horas y consiguió en un par de vueltas mejorar el tiempo de Fernando Alonso e instantes más tarde derrocar a Valterri Bottas con un gran 1:33,278.

La mañana estuvo marcada por el toma y daca que protagonizaron Valtteri Bottas y Fernando Alonso. Durante buena parte de las cuatro primeras horas, ambos pilotos se disputaron el mejor crono de la sesión. Si Bottas se distanciaba, Alonso respondía con un mejor tiempo y metía unas pequeñas décimas de ventaja. El finlandés atacaba y usaba neumáticos superblandos y volvía a adelantar en la tabla al piloto asturiano. El de Williams cerró la sesión matinal, antes del parón por el almuerzo, con un tiempo por debajo del 1:35 (1:34,797), mientras que el asturiano se quedó a +0,7 y Hulkenberg, tercero, a +0,9.

Una vez más, Red Bull demostró que llega a la cita del Gran Premio de Australia con severos problemas si no encuentra la fórmula de arreglar los múltiples problemas que han exhibido en pista durante los entrenamientos de Baréin. El RB10 de Sebastian Vettel no pudo aguantar el ritmo en plena tanda larga. Cuando llevaba cerca de once giros, Vettel bloqueó su monoplaza y se quedó parado. Necesitó de la asistencia de los mecánicos, que tuvieron que apagar con extintores una pequeña humareda que se creó en la parte posterior. De esta manera se despidió de la sesión matinal con 44 vueltas.

Los mecánicos de Ferrari tuvieron que meter al cambio de Alonso

Problemas de los que no se libró Fernando Alonso. A pesar de conseguir el segundo mejor tiempo de la mañana, cerró la sesión con solo 27 vueltas realizadas y con problemas en el cambio que obligaron a los ingenieros de Ferrari a meter mano en su F14T. Estuvo ausente en la sesión de la tarde en Baréin debido a los problemas, aunque le dio tiempo para mejorar su tiempo y establecerlo en 1:34,2.

La escudería Lotus no se marcha de Baréin con buenas conclusiones ya que se despidió hora y media antes de tiempo después de que Romain Grosjean se quedara parado hasta en dos ocasiones, rodando algo más de 30 vueltas. En la última de ellas - en la curva 4 - provocó un pequeño incendió en la parte trasera de su E22.