Nuevo batacazo de Red Bull en el dominio de Massa

A dos semanas vista para que arranque la nueva temporada de la Fórmula 1, la pretemporada que se está celebrando en Baréin da muestras de que el Gran Premio de Australia será un circuito para los pilotos más valientes e inteligentes.

Los enormes problemas que padecen los monoplazas de los pilotos serán la prueba de fuego que han de superar si quieren completar la carrera en Melbourne sin tener que retirarse antes de tiempo. En el tercer día de test en Sakhir, Redl Bull sigue con problemas, con un Sebastian Vettel al que su RB10 le dejó tirado hasta en dos ocasiones, y Sauber F1 Team tuvo un susto con un incendio en la parte posterior del monoplaza de Adrian Sutil.

Felipe Massa se coronó en el tercer día de entrenamientos y clausura el penúltimo día en Baréin marcando un tiempo de 1:33,258, seguido de Nico Rosberg y Kimi Raikkonen, que hicieron un simulacro de carrera. Marcus Ericsson, Nico Hulkenberg y Nico Rosberg superaron la barrera de 100 vueltas durante las ocho horas que duró la sesión.

En Ferrari, Kimi Raikkonen fue de menos a más. El finlandés arrancó la sesión con problemas de software en su F14T, que lo mantuvo alejado de la pista durante gran parte de la mañana, recorriendo únicamente nueve vueltas antes del parón para el almuerzo. Kimi se quedó a trece vueltas de alcanzar las cien y estuvo a 2,1 segundos del tiempo marcado por Felipe Massa.

Red Bull ha sido el centro de todas las miradas, con un Sebastian Vettel que no completó ninguna vuelta cronometrada. El alemán no pudo recorrer más de un kilómetro. Tardó más de dos horas en hacerse ver en Sakhir y en su salida, se quedó parado tras realizar cuatro curvas. Instantes más tarde, no terminó si quiera de recorrer el pitlanes.

Mientras Horner reconoce que la escudería de Milton Keynes necesita más días de preparación, la escudería evita hacer público los problemas que sufren los Red Bull. Problemas que padeció Lotus Renault con Romain Grosjean. El francés provocó una bandera roja por un problema en el motor, que lo dejó fuera de los test casi una hora antes del término de la sesión.

El viento ha sido un factor tenido en cuenta para los pilotos durante la celebración del penúltimo día de test en Bahrein. Massa aseguraba que la pista estaba “inconducible”, un discurso que siguió Hulkenberg, afirmando que "era difícil mantener el coche en la pista". Por su parte, Nico Rosberg, que tardó hasta tres horas en salir a pista ya que Mercedes tuvo que cambiar el motor de su monoplaza, transmitía la sensación equiparable a "conducir en mitad de una tormenta de arena".

Tiempos de la tercera jornada de ensayos en Baréin:

1. Felipe Massa - 1:33.258

2. Nico Rosberg - 1:33.484

3. Kimi Raikkonen - 1:35.487

4. Kevin Magnussen - 1:35.894

5. Daniil Kvyat - 1:36.113

6. Nico Hulkenberg - 1:36.205

7. Jules Bianchi - 1:37.087

8. Marcus Ericsson - 1:38.083

9. Romain Grosjean - 1:42.166

10. Adrian Sutil - Sin tiempo

11. Sebastian Vettel - Sin tiempo.