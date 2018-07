Vettel: "Ser terceros era el mejor resultado posible"

Dos semanas y media han servido para que Ferrari haya puesto nuevas piezas en su coche... y para que vean que el resto también ha avanzado. Las supuestas mejoras en el monoplaza no han ayudado a Raikkonen a superar a Bottas en España ni tampoco han servido para que Vettel se acerque a los dos Mercedes. El germano ha sido tercero, pero su ritmo ha estado por debajo de los dos monoplazas alemanes.



Sebastian reconoce que las cosas no han salido bien: "Se han juntado todas las cosas que nos podían ir mal y nos ha lastrado en cuanto a competitividad. Las próximas carreras serán más significativas y mostrarán la realidad que hay entre equipos".



El tetracampeón dice que por más cambios de estrategia que hubieran hecho, Mercedes era inalcanzable: "Me enfadé un poco al principio por algunas decisiones pero no se podía hacer nada. Los Mercedes han sido superiores y el tercer puesto es el mejor resultado posible en esta carrera".