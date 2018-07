Hamilton: "No estoy aquí para ser segundo"

Lewis Hamilton no pudo hacerse con la victoria en el GP de España. El británico realizó una mala salida y sólo pudo adelantar a Sebastian Vettel por estrategia. Al final, lejos estaba de Nico Rosberg, y el bicampeón de Mercedes 'solo' pudo ser segundo sobre el asfalto de Montmeló.



Así explica Lewis cómo fue su carrera: "Mi salida fue muy mala, pero el 97% fui bien. La próxima carrera será mejor. En esta pista da igual lo que hagas, no se puede adelantar. Es el peor circuito para realizar adelantamientos".



Tarde empezó su persecución sobre Rosberg, y es que por radio, a falta de diez vueltas, le dijeron que desistiera: "No es algo que quieras escuchar. Yo estoy aquí para correr y no para ser segundo. Iba al límite, pero a falta de siete giros vi que no podía llegar hasta Nico. Ahí empecé a cuidar el coche hasta el final de la prueba".