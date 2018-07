Rosberg gana en Mónaco para volver a ser líder del Mundial y Alonso termina cuarto

Qué bien se le da a Nico Rosberg eso de ver cercanos los muros. Qué bien se le dan los circuitos urbanos. Ya ha ganado en Australia este año, y al igual que en 2013 ha vuelto a salir de Mónaco con 25 puntos más en su casillero. El alemán se aúpa al primer puesto del Mundial tras vencer en Montecarlo por delante de Lewis Hamilton y de Daniel Ricciardo.

Y es que fue cierto de nuevo. De nuevo fue verdad la frase de que la clasificación de Mónaco importa más que la propia carrera. Casi imposible es adelantar en pista, salvo a la salida del túnel o en el arranque de la prueba, e imposible fue para Lewis Hamilton pasar a Nico Rosberg para defender de esa forma su liderato en el campeonato.

No celebró el británico la quinta consecutiva. No lo pudo hacer porque Nico Rosberg estuvo perfecto. Perfecto en cada una de las 78 vueltas de carrera, en las que no cometió más fallos que algún que otro bloqueo de neumático que no significó más que algo de humo saliendo de sus ruedas. Estuvo firme, defendiendo su pole en una complicada salida con Hamilton amenazante y en una carrera en la que vivió tranquilo las últimas vueltas.

Ricciardo lidera a Red Bull

Porque Lewis no estuvo al cien por cien. Incluso tuvo que vivir más pendiente de Daniel Ricciardo que de buscar el triunfo. Tuvo problemas de visión, problemas que hicieron que el australiano despertase de su 'letargo' para pasar al ataque e intentar escalar un peldaño más en el podio monegasco. Un Ricciardo, dicho sea, que de nuevo estuvo enorme.

En una pista de piloto. En un auténtico examen para él tras su llegada a Red Bull y tras ser el auténtico líder del equipo. También en Mónaco, donde Vettel sólo duró ocho vueltas. Pero él duro todas, e hizo que los últimos giros fueran un completo suplicio para Hamilton. Finalmente Lewis mantuvo su posición, y no fue precisamente porque Ricciardo no le enseñara el morro durante bastantes vueltas.

Alonso, otra carrera perfecta

Lo vio desde lejos Alonso, que terminó en una más que meritoria cuarta posición. Lo hizo gracias a una carrera que rozó la perfección, en la que supo aprovechar sus oportunidades y los errores, y la mala suerte, del resto para que no le pasara factura perder su puesto en la salida en beneficio de Raikkonen. Kimi no tuvo su día, no por él, sino porque cuando rodaba en posiciones de podio un Marussia que se desdoblaba le tocó y destrozó su carrera.



Así que de nuevo fue Fernando el primero de los dos Ferrari. El asturiano ha vuelto a sumar así unos puntos valiosos de cara a seguir siendo 'el primero del resto' y poco a poco parece que el coche de la 'Scuderia' se va alejando de otros como los Williams y los Force India para formar el trío ganador junto a Mercedes y Red Bull.



Bianchi, histórico

Sólo queda ya poner punto y final a Mónaco 2014, una carrera que ha vuelto a cumplir con lo que de ella se espera. Monoplazas rozando los muros, safety caer, tensión, emoción... y un total de ocho abandonos que han hecho que Jules Bianchi alcance la novena posición en carrera y sumo unos valiósisimos puntos para Marussia.